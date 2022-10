Buijs na verlies volleybalsters: 'Tegen Italië moeten we wél agressief starten'

Anne Buijs wijt de nederlaag van de volleybalsters tegen België in de groepsfase van het WK aan een gebrek aan agressie en vechtlust. In de laatste twee sets in het GelreDome zag de aanvoerder vrijdag een sterker Oranje, en dat geeft haar vertrouwen voor de kraker tegen topland Italië.

Door Lieve Wils

"We hadden agressiever moeten beginnen", zegt Buijs over de nederlaag tegen België in vier sets (16-25, 23-25, 26-24 en 25-27). "Tegen Kenia en Kameroen kun je je een slecht begin veroorloven, maar tegen betere teams niet. Ik voel de verantwoordelijkheid om het team op sleeptouw te nemen vanaf het begin."

Pas aan het einde van de tweede set ging Oranje beter spelen, al was dat net niet genoeg om die set te winnen. De ervaren spelverdeler Laura Dijkema had als invaller een groot aandeel in de opleving. "Laura bracht heel veel energie in het veld. Ik laat in het midden of door haar het spel veranderde, maar het hele team speelde wel met meer agressie", benadrukte Buijs.

Pas aan het begin van de derde set kwamen Buijs en haar teamgenoten voor het eerst op voorsprong, waarna ze de derde set ook wonnen. "Ik ben trots op de wijze waarop we in de twee laatste sets speelden, maar laten we dat alsjeblieft de volgende keer vanaf het begin doen."

Invaller Laura Dijkema had een groot aandeel in de winst van de derde set. Foto: Getty Images

Met vertrouwen richting wereldtopper Italië

Het spel van Oranje in de laatste twee sets tegen de Belgen geeft Buijs vertrouwen richting het treffen met de Italianen. "Ik ben ervan overtuigd dat we het de Italianen zo ook echt lastig kunnen maken."

Er is volgens Buijs wel één Italiaanse speelster op wie het Nederlandse team goed moet letten: Paola Egonu. "Zij is een speelster van de buitencategorie, die hartstikke sterk is. Zo'n speelster is niet niks."

Het duel met de Italianen is de laatste groepswedstrijd van Oranje op het WK en begint zondag om 16.00 uur. Nederland is al zeker van van een plek in de tweede ronde, maar alle punten uit de eerste groepsfase worden meegenomen naar de tweede groepsfase, die afgewerkt wordt n Ahoy.

Stand groep A 1. Italië 4-12 (12-1)*

2. Nederland 4-9 (10-4)*

3. België 4-9 (10-4)*

4. Puerto Rico 4-3 (4-9)

5. Kenia 4-3 (3-9)

6. Kameroen 4-0 (0-12)

* Zeker van plek in tweede groepsfase (nummers 1 tot en met 4 gaan door)

