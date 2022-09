Volleybalsters lijden in derby tegen België eerste nederlaag op WK in eigen land

De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag de eerste nederlaag op het WK in eigen land geleden. In de Derby der Lage Landen ging de ploeg van bondscoach Avital Selinger in vier sets pijnlijk onderuit tegen België: 16-25, 23-25, 26-24 en 25-27.

Door Lieve Wils

Op papier zijn de Nederlandse volleybalsters beter dan België, dat twee plekken lager op de wereldranglijst staat (tiende om twaalfde). Het waren echter de Belgen die dankzij een sterk spelende Britt Herbots (41 punten) de lakens uitdeelden in het GelreDome.

Na overwinningen op Kenia, Kameroen en Puerto Rico had Nederland het voor het eerst echt moeilijk. De Belgen namen in de eerste set al snel afstand van Oranje. De snelle 2-5-voorsprong voor de ploeg van bondscoach Gert Vande Broek resulteerde in een overtuigende setwinst: 16-25.

Nederland leek ook in de tweede set een kansloze wedstrijd te spelen, maar mede door het goede spel van de ingevallen spelverdeelster Laura Dijkema bracht Oranje een 4-12-achterstand terug tot 23-24. België trok de set echter alsnog naar zich toe: 23-25.

Nederland kon geen vuist maken tegen België. Foto: ANP

Oranje slaat in derde set wél toe

Er was zichtbaar vertrouwen geput uit de slotfase van de tweede set, want in het derde bedrijf kwam de ploeg van Selinger voor het eerst in een set op voorsprong. Na een slopende eindfase kreeg Oranje loon naar werken met setwinst: 26-24.

In de vierde set ging het alsnog mis. Nederland kwam weliswaar op een 5-3-voorsprong, maar ging met 25-27 onderuit. Daardoor blijven de volleybalsters tweede in de poule met evenveel punten als België.

Oranje was al verzekerd van de tweede ronde, maar alle punten uit de groepsfase worden wel meegenomen naar de volgende fase. Zondag om 16.00 uur wacht de laatste groepswedstrijd tegen koploper Italië.

