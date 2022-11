Bekijk de uitslagen en het programma van de handbalsters op het EK

Van 4 tot en met 20 november staat in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro het EK handbal voor vrouwen op het programma. Een overzicht van de uitslagen en het programma van Oranje.

In de eerste fase van het EK zat Nederland in groep C met olympisch kampioen Frankrijk, thuisland Noord-Macedonië en Roemenië. De eerste drie landen in de poule plaatsten zich voor de hoofdronde. Het land dat als vierde eindigde, is uitgeschakeld voor de Europese titel.