Schaakfederatie start onderzoek naar rel rond mogelijk vals spel Niemann

De internationale schaakbond FIDE heeft een officieel onderzoek ingesteld naar de rel die is ontstaan rond de schakers Magnus Carlsen en Hans Niemann. Wereldkampioen Carlsen beschuldigt de negentienjarige Amerikaan ervan dat hij regelmatig valsspeelt.

De rel in de schaakwereld speelt al enkele weken en de FIDE zet nu een onderzoekscommissie van drie personen op. Die commissie wil op de korte termijn achterhalen wat er klopt van de uitlatingen van zowel Carlsen als Niemann.

Carlsen trok zich vorige week op een online toernooi al na één zet terug uit zijn partij tegen Niemann. Twee weken daarvoor was hij verrassend onderuitgegaan tegen Niemann, over wie in schaakkringen wordt gesuggereerd dat hij mogelijk valsspeelt.

Niemann gaf eerder toe dat hij als kind heeft gefraudeerd in online partijen. Het verhaal gaat dat hij mogelijk met zendertjes werkt of via een hack inzicht had gekregen in de voorbereiding van Carlsen, al is daar geen duidelijk bewijs voor.

"Ik geloof dat Niemann vaker heeft valsgespeeld dan hij publiekelijk heeft toegegeven", schreef Carlsen in een verklaring op Twitter. "Hij speelde mij op de Sinquefield Cup weg op een manier waarvan ik denk dat slechts een handvol schakers daartoe in staat is. Deze partij heeft mijn beeld van hem volledig veranderd."

Seksspeeltje zou Niemann helpen

Er gaan - mede door de beschuldigingen van Carlsen - een hoop geruchten rond over het spel van Niemann. De opvallendste theorie is dat hij tijdens zijn partijen via een op afstand bestuurbaar anaal seksspeeltje seintjes door zou krijgen voor de beste zet.

Niemann ontkent dat hij opnieuw valsspeelt. De Amerikaan, die enkele jaren in Nederland woonde, zegt zelfs bereid te zijn om naakt achter het schaakbord te gaan zitten om zijn onschuld te bewijzen.

"Het onderzoek dat we zijn gestart is tweeledig", staat in de verklaring van de FIDE. "We controleren de beweringen van Carlsen over vermeend valsspelen door Niemann en we onderzoeken Niemanns eigen verklaringen over online bedrog."

De FIDE bekritiseerde Carlsen eerder vanwege zijn rol in de rel. De schaakbond zei dat Carlsen met de beschuldigingen geen recht doet aan zijn status. De Noor won sinds 2013 alle partijen om de wereldtitel. Hij liet recent weten dat hij zijn wereldtitel volgend jaar niet verdedigt vanwege een gebrek aan motivatie.

