Handbalsters winnen eenvoudig van Denemarken in voorbereidingsduel op EK

De Nederlandse handbalsters hebben donderdag de eerste oefenwedstrijd in de Golden League gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson versloeg Denemarken in Kopenhagen met 30-22.

Door onze sportredactie

Halverwege de wedstrijd ging Oranje al met 18-9 aan de leiding tegen Denemarken. Uiteindelijk was de wereldkampioen van 2019 met groot verschil te sterk voor de Deense vrouwen.

Nederland reisde met een gehavende selectie af naar Denemarken. Dione Housheer en Harma van Kreij vielen vlak voor de oefenstage weg door blessures. Johansson miste al de geblesseerde Danick Snelder en Larissa Nusser en kon ook geen beroep doen op de zwangere Lois Abbingh en Tess Wester.

De Golden League is een voorbereidingstoernooi op het EK, dat in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden. Noorwegen en Zwitserland zijn de andere opponenten van Nederland in de voorbereiding op de Europese titelstrijd.

Zaterdag treft Oranje Europees en wereldkampioen Noorwegen. Een dag later is Zwitserland de tegenstander.

Aanbevolen artikelen