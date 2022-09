Russische topsporters krijgen geen uitzonderingspositie bij mobilisatie

Russische topsporters worden niet uitgezonderd bij de mobilisatie voor de oorlog tegen Oekraïne. Dat liet Oleg Matytsin, de Russische minister van Sport, donderdag weten aan persbureau TASS.

"We snappen dat atleten en coaches die deel uitmaken van nationale teams zich voorbereiden op de Olympische Spelen. Zij hebben een speciale rol in onze samenleving", vervolgde Matytsin. "Het kan zijn dat hun verplichting wordt uitgesteld." De Olympische Spelen vinden in de zomer van 2024 plaats in Parijs.