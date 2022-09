Vals spel, Carlsen stopt na één zet en een sekstoy: wat speelt er bij de schaakrel?

Beschuldigingen van valsspelen, geruchten over een seksspeeltje en een schaakpartij van slechts één zet. De rel rond wereldkampioen Magnus Carlsen en het Amerikaanse talent Hans Niemann heeft inmiddels meer uitleg nodig dan menig variant op het schaakbord zelf. Hoe zit de zaak precies in elkaar?

Door Youri Kocken

"Ik heb me teruggetrokken van het toernooi. Ik heb altijd graag in St. Louis gespeeld en hoop er in de toekomst terug te keren." Met die tweet ontketende Carlsen begin september een rel die de schaakwereld al weken in zijn greep houdt.

Bij die tweet voegde de Noor een filmpje met een befaamde uitspraak van de Portugese voetbalcoach José Mourinho: "Als ik spreek, kom ik in grote problemen." Mourinho reageerde daarmee ooit op discutabele beslissingen van de arbitrage.

Carlsen leek met zijn tweet op vals spel van zijn opponent Niemann te doelen. De wereldkampioen verloor een dag eerder bij de Sinquefield Cup in het Amerikaanse St. Louis verrassend van het negentienjarige talent. Daarmee leed hij zijn eerste nederlaag met wit in vier jaar tijd.

Twee weken later gaf de 31-jarige Carlsen de rel een nieuwe wending. In een beladen online partij tegen Niemann gaf hij al na één zet op. Na dertien seconden verdween hij uit beeld zonder een verklaring te geven.

Ook de internationale schaakbond FIDE mengde zich in het conflict en bekritiseerde de rol van Carlsen. "Zijn acties hebben impact op de reputatie van collega's en de sportieve resultaten, en ze kunnen mogelijk onze sport beschadigen", schreef de bond. "We zijn ervan overtuigd dat er betere manieren waren om met deze situatie om te gaan."

Geruchten over seksspeeltje doen de ronde

Terwijl Carlsen zich sinds zijn insinuerende tweet in stilzwijgen hulde, gonsde het in de schaakwereld van de geruchten. Zo deed op sociale media een bizarre theorie de ronde dat de Amerikaan tijdens zijn partij een op afstand bestuurbaar seksspeeltje zou hebben gebruikt. Via in de anus aangebrachte kralen - ook wel buttplugs genoemd - zou hij dan seintjes krijgen voor de beste zet.

"Als ze willen dat ik naakt speel, zal ik dat doen zodat ze mij kunnen controleren", reageerde Niemann op de geruchten. "Of ze mogen mij in een geluiddichte kamer zetten waar geen technologie mogelijk is." Keihard bewijs voor vals spel kwam er niet, maar toch vertraagde de wedstrijdleiding van de Sinquefield Cup de livestream uit voorzorg met een kwartier. Ook werd Niemann door 's werelds grootste schaakwebsite Chess.com uitgesloten van deelname aan het Global Championship, een jaarlijks toernooi waarbij 1 miljoen dollar op het spel staat.

De geruchten over vals spel werden ook gevoed door de tv-analyse van Niemann na zijn overwinning op Carlsen in St. Louis. Daarin zou het talent een nogal verwarde indruk hebben gemaakt en enkele foute conclusies hebben getrokken.

"Ik zou zogezegd niet op hoog niveau over schaken kunnen praten. Dat is van de pot gerukt", foeterde Niemann vervolgens in een interview. "Ik heb net een lange partij gespeeld en ben heel erg vermoeid. Het is dan echt niet makkelijk om je alles zomaar weer te herinneren. Soms vergeet je weleens iets."

Carlsen hield het nog bij insinuaties, maar de mondiale nummer zes Hikaru Nakamura liet weinig misverstand bestaan over zijn vermoedens van vals spel van Niemann: "Magnus zal zich in geen miljoen jaar terugtrekken, tenzij hij echt gelooft dat Hans valsspeelt." Niemann sprak zelf van een hetze: "Ik laat Chess.com, Carlsen en Nakamura - misschien wel de drie grootste entiteiten in het schaken - niet mijn reputatie belasteren."

Magnus Carlsen is al sinds 2013 wereldkampioen, maar is niet van plan om zijn titel volgend jaar te verdedigen. Foto: Getty Images

Niemann werd in jeugd tweemaal betrapt op valsspelen

Niemann had de schijn sowieso al tegen, want hij werd in zijn jeugd tweemaal betrapt op valsspelen in online partijen en gaf dat ook toe. Op twaalfjarige leeftijd deed hij mee aan een online toernooi en toen gaf een vriend via diens iPad de beste zetten door.

Vier jaar later liep Niemann opnieuw tegen de lamp. Hij was net weggegaan bij zijn familie en wilde om geld te verdienen zijn streams op YouTube succesvol maken. Daarvoor wilde de Amerikaan zo snel mogelijk een hogere rating krijgen om tegen betere schakers te kunnen spelen en speelde hij in een aantal partijen vals. "Dat was mijn grootste vergissing en ik schaam mij ervoor", bekende hij.

Ook de manier waarop Niemann zich de afgelopen maanden na sommige partijen gedroeg, spreekt niet in zijn voordeel. Voor de coronapandemie - voordat schaken aan populariteit won door de vele online toernooien - stond hij niet bekend als het grootste talent.

Opmerkelijk was dat Niemann zich in de subtop had genesteld zonder een echte coach, maar alleen door zichzelf beter te maken. De laatste maanden bleek dat zijn vruchten af te werpen, want hij mengde zich steeds meer tussen de toppers. In interviews blies de mondiale nummer 49 hoog van de toren door zichzelf als topspeler te bestempelen. Alleen zijn rating moest volgens hem nog gecorrigeerd worden.

In augustus was Niemann op een online toernooi te sterk voor Carlsen, waarna hij in de nabeschouwing alleen het volgende zei: "Schaken spreekt voor zichzelf." En na zijn zege van begin deze maand op Carlsen reageerde hij met: "Het moet gênant voor Magnus zijn om van een idioot zoals ik te verliezen."

Carlsen beschuldigt Niemann openlijk van valsspelen

Carlsen hield zich lang stil na zijn insinuerende tweet van begin september en zei een week geleden alleen met enig cynisme dat Niemanns mentor Maxim Dlugy goed werk had geleverd. Daar bracht de nummer één van de wereld afgelopen maandag verandering in. Hij beschuldigde de Amerikaan in een verklaring nu openlijk van valsspelen.

"Ik geloof dat Niemann vaker heeft valsgespeeld dan hij publiekelijk heeft toegegeven", schreef Carlsen. "Hij speelde mij op de Sinquefield Cup weg op een manier waarvan ik denk dat slechts een handvol schakers daartoe in staat is. Die partij heeft mijn beeld van hem volledig veranderd."

Begin september ontkende Niemann al dat hij had valsgespeeld. "Er is beweerd dat het onmogelijk was dat ik zo'n obscure variant de avond ervoor nog had bestudeerd en dat die positie nog nooit eerder was gespeeld, maar dat klopt niet. Dit is te gênant voor woorden en de mensen die dit gezegd hebben, zullen zich idioten voelen, maar soms kan een bepaalde positie uit een andere variant ontstaan. Dat was hier het geval."

Desondanks wil Carlsen niet meer tegen Niemann spelen. "Ik speel niet tegen mensen die in het recente verleden hebben valsgespeeld. Ik weet namelijk niet wat zij in de toekomst doen", schreef de Noor maandag in zijn verklaring. "Ik zou meer willen zeggen, maar helaas kan ik dat op dit moment niet doen zonder expliciete goedkeuring van Niemann om openlijk te spreken."

De rel is inmiddels een schaakpartij op zichzelf geworden. De volgende zet is door de laatste uitspraken van Carlsen aan Niemann, al is ook de internationale schaakbond FIDE zich met de zaak gaan bemoeien. De FIDE kondigde vrijdag een officieel onderzoek aan.

