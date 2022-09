Verhoeven niet bang voor verlies op eigen event Hit It: 'Ik zet mijn geld gewoon in'

Hoewel zijn wereldtitel volgende maand niet op het spel staat in zijn gevecht tegen Hesdy Gerges, is Rico Verhoeven er veel aan gelegen om als winnaar uit de ring te stappen. De GLORY-wereldkampioen kijkt reikhalzend uit naar het door hemzelf georganiseerde evenement Hit It in het Rotterdamse Ahoy.

Door Jeroen van der Zanden

Bij een persmoment in Rotterdam waren donderdag een maand voor Hit It verschillende vechters en BN'ers aanwezig, maar de meeste aandacht was - uiteraard - voor Verhoeven. De kickbokser staat voor zijn eerste partij sinds zijn heroïsche gevecht met Jamal Ben Saddik van vorig jaar oktober.

"Ik kan inderdaad zomaar verliezen en dat is riskant, maar scared money doesn't make no money. Ik zet mijn geld gewoon in. Ik heb me altijd getest en getriggerd op verschillende manieren", zei Verhoeven over zijn prestigegevecht met Gerges.

"Ik hou ervan om mezelf die druk en spanning op te leggen. Anders wordt het leven ook zo saai. Verliezen kan altijd, zeker in deze gewichtsklasse. Eén stoot op je kin en je staat te wankelen of je ligt op je rug. De vorige keer had ik een enorm oog en dacht iedereen: het is afgelopen."

0:35 Afspelen knop Gezichtsherkenning op telefoon herkent toegetakelde Verhoeven niet

'Ik zit er echt lekker in'

De aanloop naar zijn clash met de afzwaaiende Gerges is voor Verhoeven anders dan toen de twee elkaar in januari 2021 troffen. Toen was er sprake van een vijandigere sfeer; Verhoeven reageerde furieus toen Gerges hem na een partij tegen Badr Hari uitdaagde.

Op de persdag in Rotterdam ging het er donderdag vriendelijker aan toe. Verhoeven en Gerges keken elkaar weliswaar diep in de ogen tijdens aan staredown, maar van een opgefokte sfeer was geen sprake.

"Ik moet er gefocust staan, of het nu een agressieve of respectvolle aanloop is. Uiteindelijk wil hij afpakken waar ik mijn hele leven voor gewerkt heb. Ik doe én laat er alles voor zodat dat niet gebeurt", zei Verhoeven.

De wereldkampioen zegt er fysiek goed op te staan, ook al heeft hij nu een jaar niet gevochten en is hij tussen zijn trainingen door bezig met acteerwerk. "Ik zit er echt lekker in, ben scherp en gefocust. Ik doe hetzelfde als voor een GLORY-gevecht. Het is copy-paste. Dit is de blueprint van het succes."

Rico Verhoeven was Hesdy Gerges in hun vorige ontmoeting duidelijk de baas. Foto: ANP

'Hit It wordt veel dikker dan ik had verwacht'

Het enige wat nu anders is voor Verhoeven, is dat hij zich als organisator van Hit It meer bemoeit met het entertainmentgedeelte. Rond de kickboksgevechten wordt voor veel vermaak gezorgd, waar onder anderen zijn vrienden Jandino Asporaat en Timor Steffens een rol in spelen.

"Het is veel dikker geworden dan ik had verwacht. Er komen steeds weer nieuwe ideeën", vertelde Verhoeven, die denkt dat de combinatie van kickboksgevechten en entertainment zal aanslaan. Iets wat in een land als Japan al het geval is.

"Vergeet niet: wat wij als vechters doen is entertainment. We hebben nooit anders gedaan. In de middeleeuwen deden we dit ook al. Toen gingen mensen naar het Colosseum en gingen er zelfs mensen dood. We hebben deze vorm van entertainment altijd opgezocht."

Hit It is op zaterdag 29 oktober. Naast de partij tussen Verhoeven en Gerges staat er onder meer een gevecht tussen Gerges' partner Denise Kielholtz en Lorena Klijn op het programma.

