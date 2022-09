Honkballer Aaron Judge van New York Yankees heeft woensdagavond (lokale tijd) het record van de meeste homeruns in één seizoen in de American League geëvenaard. De Amerikaan sloeg tegen Toronto Blue Jays zijn 61e homerun.

Het record stamt al uit 1961 en staat op naam van wijlen Roger Maris. Hij sloeg zijn 61e homerun in de laatste wedstrijd van dat seizoen en verbeterde daarmee het record dat Babe Ruth in 1927 op 60 had gezet.

De historische homerun van Judge ging niet aan het publiek voorbij. De outfielder kreeg een staande ovatie en zijn teamgenoten verlieten de dug-out om een feestje met hem te vieren. Judge dacht niet direct aan een homerun toen hij sloeg, maar haalde opgelucht adem toen hij zag dat zijn bal over het hek vloog.

"Het is een ongelooflijke eer om geassocieerd te worden met een van de beste honkballers aller tijden", zegt Judge over het evenaren van het record van Maris. "Hier kan je eigenlijk alleen maar van dromen. Het is onmogelijk in woorden te omschrijven."

De dertigjarige Judge sloeg zijn zestigste homerun op 20 september tegen Pittsburgh Pirates. Daarna slaagde hij er zeven achtereenvolgende wedstrijden niet in om in één beurt alle honken te passeren, tot woensdagavond. New York Yankees won de wedstrijd mede dankzij zijn 61e homerun met 8-3.

Het algehele MLB-record van de meeste homeruns in één seizoen is in handen van Barry Bonds, die in 2001 voor San Francisco Giants 73 homeruns sloeg in de National League. Ook Sammy Sosa (66, 64 en 63) en Mark McGwire (70 en 65) kwamen tussen 1998 en 2001 in één seizoen tot meer homeruns dan Judge, maar zij deden dat wel in een tijd waarin dopinggebruik eerder regel dan uitzondering was.