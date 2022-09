De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag ook hun derde wedstrijd van het WK in eigen land gewonnen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won in vier sets van Puerto Rico (23-25, 25-20, 25-16 en 25-15) en is al zeker van de tweede groepsfase.

Nederland beleefde in een goedgevuld GelreDome een valse start tegen de nummer zeventien van de wereldranglijst. Na zeges zonder setverlies op Kenia en Kameroen moest Oranje de openingsset aan Puerto Rico laten.

In het restant van het duel stelde Nederland, zelf de nummer tien van de wereld, orde op zaken. De nummer vier van het vorige WK won de drie daaropvolgende sets met een comfortabele marge. Juliët Lohuis, Nika Daalderop en Anne Buijs waren topscorer met ieder zestien punten.

Nederland speelt in de laatste twee groepswedstrijden tegen de op papier lastigste opponenten. Vrijdag is België, de nummer dertien van de wereldranglijst, de tegenstander. Zondag sluit Oranje de groepsfase af tegen Italië, de nummer drie van de ranking.

Tijdens de duels met België en Italië hoeft Nederland niet te vrezen voor een vroege uitschakeling. Nederland staat samen met Italië bovenaan en behoort sowieso tot de vier beste landen van de poule. De top vier van elke groep - er zijn in totaal vier poules - plaatst zich namelijk voor de tweede groepsfase.

De tweede groepsfase vindt plaats van 4 tot en met 9 oktober. Nederland speelt deze ronde in Rotterdam. De andere acht teams spelen in het Poolse Gdansk. In de tweede groepsfase gaan wederom de beste vier landen uit iedere poule door naar de knock-outfase.