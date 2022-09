Racing Team Nederland trekt zich terug voor race in VS door situatie Van Eerd

Racing Team Nederland heeft zich teruggetrokken voor de langeafstandrace van deze week in de Verenigde Staten. Het team is opgezet door Jumbo-topman Frits van Eerd, die eerder deze maand werd gearresteerd als verdachte in een witwaszaak. Enkele dagen later werd hij weer vrijgelaten.

Door onze sportredactie

Van Eerd is een van de vaste rijders van Racing Team Nederland. Verder bestaat het team uit onder anderen oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde en IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout.

Het team van de Jumbo-topman doet mee aan het langeafstandsracen (WEC-kampioenschap), met als jaarlijks hoogtepunt de 24 uur van Le Mans.

Het Nederlandse team zou eind deze week in Atlanta meedoen aan een race over tien in, maar vanwege de situatie van Van Eerd gaat dat niet door.

"In navolging van de beslissing van Frits van Eerd om zich de komende tijd te concentreren op zijn persoonlijke situatie, zal Racing Team Nederland niet meedoen aan de IMSA-race aanstaand weekend in Atlanta. Wij begrijpen en respecteren zijn beslissing en garanderen hem onze support", staat in een verklaring.

Aanbevolen artikelen