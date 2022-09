Handbalsters maken pas op de plaats richting EK: 'Ons niveau is gewoon gedaald'

De Nederlandse handbalsters zijn de voorbereiding op het EK zonder al te hoge verwachtingen begonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson heeft veel kwaliteit én ervaring ingeleverd en tast ruim een maand voor de start van het eindtoernooi volledig in het duister over de eigen kansen.

Door Mitch Marinus

"Ik kan wel heel stoer zeggen dat we voor goud gaan, maar als je realistisch bent, past dat niet bij de huidige situatie", geeft Angela Malestein tijdens een persmoment op Papendal eerlijk toe. "Ons niveau is gewoon naar beneden gegaan."

De 29-jarige Malestein zag steeds meer ervaren ploeggenoten wegvallen in de aanloop naar het EK, dat voor Nederland op 5 november in Noord-Macedonië begint. Onder anderen de zwangere speelsters Lois Abbingh en Tess Wester en de geblesseerde Danick Snelder ontbreken.

"Het is een gegeven dat we veel ervaring en kwaliteit hebben ingeleverd", zegt bondscoach Johansson, die veel jongere speelsters in zijn voorselectie opnam. "We zijn simpelweg beperkt in onze mogelijkheden. Daar bestaat geen twijfel over."

"Maar toch denk ik dat je altijd naar een toernooi gaat om een medaille te winnen", vervolgt de bondscoach. "Ik hoop ook dat ze daarin geloven als het toernooi voor de deur staat. We moeten met deze groep een manier van spelen vinden om het tegenstanders van topniveau moeilijk te maken."

Programma van Nederland op EK Zaterdag 5 november: Nederland-Roemenië

Maandag 7 november: Noord-Macedonië-Nederland

Woensdag 9 november: Frankrijk-Nederland

Johansson hoopt dat eigen handelsmerk ook bij Oranje werkt

Johansson hoopt de Nederlandse ploeg naar zijn hand te zetten tijdens de Golden League, een speciaal oefentoernooi waar Nederland in de eerste ronde Denemarken, Noorwegen en Zwitserland treft. De Zweed focust zich tijdens de oefenduels voornamelijk op de defensieve strijdwijze.

De solide dekking is namelijk hét handelsmerk van Johansson, die daarmee successen boekte bij een aantal van zijn voorgaande werkgevers: het Roemeense CSM Bucuresti, de nationale teams van Zweden en Montenegro en de Russische topclub Rostov-Don.

"Ik hoop dat iedereen tijdens de Golden League vooral ziet dat we op verdedigend vlak stappen hebben gemaakt", zegt Johansson. "Dat is in mijn ogen het belangrijkste. De omschakeling hebben we niet eens over gesproken. Daar zijn ze al uitstekend in."

Malestein is enthousiast over het verdedigende plan van Johansson. "Met alleen al een sterke verdediging en een goede keeper kan je al heel ver komen in het handbal. Als we echt die over-mijn-lijkmentaliteit erin kunnen krijgen, dan komt de aanval vanzelf wel."

Het EK begint op 4 november en wordt gehouden in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro. Nederland werkt de gehele groepsfase af in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. De eerste ronde van de Golden League begint donderdag.

Programma van Nederland in Golden League (eerste ronde) Donderdag 29 september: Denemarken-Nederland

Zaterdag 1 oktober: Nederland-Noorwegen

Zondag 2 oktober: Zwitserland-Nederland

