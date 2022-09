Bondscoach hoopt Broch ondanks 'nee' te overtuigen van deelname EK handbal

Bondscoach Per Johansson heeft ruim een maand voor de start van het EK handbal nog goede hoop om Yvette Broch te overtuigen van deelname. De cirkelspeelster speelde in het voorjaar van 2021 haar laatste interland en bedankte sindsdien, maar hoort verrassend bij de voorlopige selectie voor het eindtoernooi in november.

Door Mitch Marinus

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) liet in eerste instantie weten dat de plek van Broch in de voorlopige selectie slechts een administratief feit is. De speelster had eerder laten weten niet beschikbaar te zijn, maar Johansson wil dinsdag tijdens een persmoment op Papendal niets weten van een "administratief feit". "Het is in mijn ogen veel meer dan dat."

De 31-jarige Broch gold jarenlang als een van de belangrijkste speelsters bij de Nederlandse handbalploeg, maar besloot in 2018 abrupt haar carrière af te breken. Ze was naar eigen zeggen "fysiek en mentaal opgebrand".

Twee jaar later keerde Broch terug in Oranje, maar ze ging niet mee naar de Olympische Spelen. De international wilde zich niet laten vaccineren tegen COVID-19. Daarna sloeg ze ook het WK in Spanje over, waarna alles erop wees dat haar interlandcarrière dit keer definitief voorbij was.

"Dat is allemaal van voor mijn periode. Het is mijn taak om de beste spelers van het land te selecteren en daarom heb ik met haar gesproken. Voor nu gaf ze een simpele nee, maar ik ga het binnenkort nog eens vragen", zegt Johansson, die zich met zijn ploeg momenteel voorbereidt op de Golden League.

Programma van Nederland op EK: Zaterdag 5 november: Nederland-Roemenië

Maandag 7 november: Noord-Macedonië-Nederland

Woensdag 9 november: Frankrijk-Nederland

Per Johansson op het persmoment in de aanloop naar de Golden League. Foto: ANP

'Moeten haar niet verder pushen'

In de Golden League hoopt Johansson het Nederlands team naar zijn hand te zetten in de aanloop naar het EK, dat op 4 november begint. Op het EK moet de Zweed het sowieso doen zonder Danick Snelder (geblesseerd), Lois Abbingh en Tess Wester (beiden zwanger). Dat was voor hem reden genoeg om Broch te polsen voor een terugkeer.

"Ik heb nooit met Yvette gewerkt, maar ze kan van grote waarde voor ons zijn", vertelt Johansson. "Ze speelt bij haar club Györi op Champions League-niveau en ik denk dat ze een rolmodel kan zijn voor anderen binnen het team. Ik wil er alles aan gedaan hebben om haar te overtuigen."

Net als Johansson hopen volgens Angela Malestein ook de speelsters op een terugkeer van Broch. "Yvette zegt dat ze het echt niet weet. Ik vind dat je dat moet respecteren en niet verder moet pushen. Maar het mag duidelijk zijn hoe graag we zouden willen dat ze er nu al bij was geweest."

Nederland oefent in de aanloop naar het EK op de Golden League, een speciaal toernooi bij gebrek aan EK-kwalificatie-wedstrijden. De eerste ronde van de Golden League begint deze week. De tweede ronde vindt later in oktober plaats. Het EK begint voor Nederland op 5 november met een wedstrijd tegen Roemenië.

Programma van Nederland in Golden League (eerste ronde) Donderdag 29 september: Denemarken-Nederland

Zaterdag 1 oktober: Nederland-Noorwegen

Zondag 2 oktober: Zwitserland-Nederland

Aanbevolen artikelen