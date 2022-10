Carlsen doorbreekt stilzwijgen over schaakrel: 'Ik speel niet tegen valsspelers'

Magnus Carlsen heeft maandag na een lange stilte zijn verhaal gedaan over een rel die de schaakwereld al weken in zijn greep houdt. De wereldkampioen trok zich meerdere malen terug omdat de Amerikaan Hans Niemann in zijn ogen een "valsspeler" is.

Door onze sportredactie

"Ik geloof dat Niemann vaker heeft valsgespeeld dan hij publiekelijk heeft toegegeven", schrijft Carlsen in een verklaring op Twitter. "Hij speelde mij op de Sinquefield Cup weg waarvan ik denk dat slechts een handvol schakers daartoe in staat is. Deze partij heeft mijn beeld van hem volledig veranderd."

"We moeten wat aan valsspelers doen", vervolgt Carlsen. "Ik speel niet tegen mensen die in het recente verleden hebben valsgespeeld. Ik weet namelijk niet wat zij in de toekomst doen. Valsspelen is een grote bedreiging voor de schaaksport. Organisatoren zouden daarom extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen."

De rel begon deze maand bij de Sinquefield Cup in het Amerikaanse St. Louis, waar Carlsen van Niemann verloor. De nummer één van de wereld trok zich vervolgens terug van het toernooi en plaatste alleen een tweet als verklaring: "Ik heb me teruggetrokken van het toernooi. Ik heb altijd graag in St. Louis gespeeld en hoop er in de toekomst terug te keren."

De 31-jarige Carlsen voegde bij zijn tweet een filmpje van José Mourinho met de uitspraak: "Als ik spreek, kom ik in grote problemen." Daarmee verwees hij naar een quote waarmee de Portugese voetbalcoach ooit reageerde op discutabele beslissingen van de arbitrage.

Vorige week maandag kreeg de rel een nieuwe wending toen Carlsen Niemann opnieuw trof in een online partij en na één zet opgaf. De partij duurde daardoor slechts dertien seconden. Na afloop sprak Carlsen zich slechts in voorzichtige bewoordingen uit. De internationale schaakbond internationale FIDE bekritiseerde Carlsen voor zijn rol in de rel.

0:59 Afspelen knop Wereldkampioen Carlsen geeft na één zet op in online partij

'Duidelijk dat ik niet meer tegen Niemann wil schaken'

In de schaakwereld gonsde het van de geruchten over het spel van Niemann na de tweet van Carlsen begin deze maand. De bizarste theorie was dat de Amerikaan tijdens zijn partij via een op afstand bestuurbaar anaal seksspeeltje seintjes door zou krijgen voor de beste zet.

Niemann sprak van een hetze. Hij zei bereid te zijn om naakt achter het schaakbord te gaan zitten om zijn onschuld te bewijzen. Carlsen kon het valsspelen van zijn opponent niet bewijzen, maar 's werelds grootste schaakwebsite Chess.com sloot Niemann wel uit van deelname aan het Global Championship, een jaarlijks toernooi waar 1 miljoen dollar op het spel staat.

De negentienjarige Niemann heeft de schijn tegen, omdat hij op twaalf- en zestienjarige leeftijd werd betrapt op valsspelen in online partijen. De Amerikaan, die enkele jaren in Nederland woonde, heeft dat ook toegegeven.

"Ik wil er nog veel meer over zeggen", aldus Carlsen. "Helaas kan ik dat niet omdat ik toestemming van Niemann moet krijgen om me in het openbaar uit te spreken. Ik kan alleen met mijn acties spreken. Het is duidelijk dat ik niet meer tegen Niemann wil schaken. Ik hoop dat de waarheid ooit naar buiten komt, wat het ook mag zijn."

Carlsen is vijfvoudig wereldkampioen schaken. Enkele maanden geleden liet de Noor weten zijn wereldtitel volgend jaar niet te zullen verdedigen vanwege een gebrek aan motivatie. Sinds 2013 won hij alle partijen om de wereldtitel.

