Marit Bouwmeester maakt komende maand bij de WK zeilen in het Amerikaanse Kemah haar rentree na een zwangerschap. De olympisch kampioene van 2016 wil zich in de Laser Radial-klasse plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De 34-jarige Bouwmeester werd 4,5 maand geleden moeder van dochter Jessie Mae. Al vrij snel na de bevalling ging de Friezin in training om op topniveau terug te keren. "Het is maar een korte campagne naar de Spelen", verklaart Bouwmeester tegen het AD.

"Gezien mijn leeftijd is het belangrijk om mijn lichaam stap voor stap sterk te maken. Ik kan me geen grote blessure permitteren. Ik ben best wel op niveau, maar mijn buikspieren houden het niet lang vol. Als het op het WK een week lang gaat stormen, ga ik het wel zwaar krijgen."

Bij haar terugkeer wordt Bouwmeester begeleid door Jaap Zielhuis, die haar in 2016 naar olympisch goud in de Laser Radial-klasse leidde. Zielhuis werd daarna hoofdcoach bij het Nederlandse Watersportverbond. Sinds deze zomer was hij beschikbaar. Na de WK wordt duidelijk of de twee langer met elkaar doorgaan.

Bouwmeester is de succesvolste Nederlandse zeilster ooit bij de vrouwen. De Friezin veroverde naast olympisch goud in 2016 ook olympisch zilver in 2012. Vorig jaar moest ze bij de Spelen in Tokio genoegen nemen met brons. Toen was haar broer Roelof Bouwmeester haar coach.

Ook is Marit Bouwmeester viervoudig wereldkampioen in de Laser Radial-klasse. Haar laatste wereldtitel dateert van 2020, na eerder succes in 2011, 2014 en 2017. Vorig jaar kon ze in Oman haar wereldtitel niet verdedigen door de zwangerschap. De WK zeilen in Kemah begint op 11 oktober en duurt tot en met 16 oktober.