De Nederlandse turnbond KNGU heeft maandag verder invulling gegeven aan het nieuwe bestuur. Remco Boer wordt per 1 december de nieuwe algemeen directeur. Hij volgt Marieke van der Plas op, die eerder dit jaar vertrok.

Jeroen van Leeuwen werd eerder dit jaar al benoemd tot technisch directeur. Hij verving Mark Meijer. Verder werd de opgestapte mannenbondscoach Gerben Wiersma opgevolgd door Jeroen Jacobs.

Boer was van januari 2016 tot september 2017 directeur van het Kenniscentrum Sport Nederland. Eerder was hij ruim tien jaar de CEO van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en zat hij in het bestuur van korfbalbond KNKV.

"Remco is geen onbekende in de wereld van sport en bewegen en heeft veel kilometers gemaakt in de bestuurlijke wereld. Wij zijn heel blij om hem in ons team te mogen verwelkomen", zegt KNGU-voorzitter Monique Kempff.

Van der Plas, die de afgelopen maanden werd vervangen door Ton Leeggangers, kondigde afgelopen maart haar vertrek aan. Die aankondiging volgde na een roerige periode waarin de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag.

De grootschalige misstanden in de Nederlandse turnwereld kwamen in 2020 aan het licht door tal van verklaringen van oud-turnsters. De KNGU gaf opdracht tot een diepgaand onderzoek en schakelde ook het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in.