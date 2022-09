De Nederlandse vierspanners hebben zondag bij de WK in Italië goud veroverd in de landenwedstrijd. Vader en zoon IJsbrand en Bram Chardon bleven samen met Koos de Ronde Duitsland en België voor.

De 61-jarige IJsbrand Chardon, de 29-jarige Bram Chardon en de 45-jarige De Ronde verzamelden in totaal van 313,93 strafpunten. Daarmee liet Nederland Duitsland (327,45) en België (356,39) ruim achter zich.

In het individuele klassement veroverde IJsbrand Chardon het zilver. De Zuid-Hollander kwam na drie onderdelen (dressuur, marathon en de vaardigheidsploeg) uit op een totaal van 159,82 strafpunten. Daarmee moest hij zijn Australische rivaal Boyd Exell (156,06) voor zich dulden.

Bram Chardon belandde met 165,92 strafpunten net naast het podium op de vierde plaats. Hij moest het brons aan de Duitser Michael Brauchle (163,89) laten. De Ronde viel door een wat tegenvallende vaardigheidsproef terug in het klassement en werd met 175,09 strafpunten zevende.

Vier jaar geleden bij de WK in het Amerikaanse Tryon eindigden de Nederlandse vierspanners in het landenklassement als tweede achter de Verenigde Staten. Individueel bleven vader en zoon Chardon en De Ronde toen buiten de medailles.

IJsbrand Chardon behoort al decennialang tot de wereldtop bij het vierspannen. In 1982 werd hij in Apeldoorn met de Nederlandse ploeg voor het eerst wereldkampioen. Zes jaar later veroverde hij zijn eerste individuele wereldtitel.