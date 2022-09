De Nederlandse volleybalsters hebben zondag ook hun tweede groepswedstrijd bij het WK in eigen land overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in Arnhem met 3-0 (25-11, 25-20 en 25-13) te sterk voor Kameroen.

Oranje begon goed aan de wedstrijd in het volgepakte GelreDome en sloeg in de eerste set al snel een gat. De nummer tien van de wereldranglijst gaf die voorsprong in het vervolg niet meer uit handen.

In het tweede bedrijf bood Kameroen een stuk meer tegenstand. De Afrikaanse ploeg had een tijdje een voorsprong te pakken, maar Nederland knokte zich terug. Het gastland draaide de achterstand halverwege de set om en stond de leiding daarna niet meer af.

Dat setverlies bleek de genadeklap voor Kameroen. De mondiale nummer 25 kwam er in de derde set nauwelijks meer aan te pas. Oranje nam een voorsprong van vijftien punten en stond uiteindelijk nog dertien punten af.

Afgelopen vrijdag begon Nederland het WK met een eenvoudige overwinning op Kenia (3-0). Puerto Rico is komende woensdag de volgende tegenstander in de groepsfase.

Dankzij de overwinning op Kameroen gaat Nederland aan kop in groep A. De top vier gaat door naar de tweede groepsfase.