Roeister Karolien Florijn is zondag bij de WK roeien in het Tsjechische Racice kampioen geworden bij de skiff. Nooit eerder wist een Nederlandse goud te pakken op dit onderdeel. Oranje won ook zilver bij de mannen-skiff, mannen-acht, vrouwen-acht en de vrouwen-dubbeltwee.

Europees kampioene Florijn was voorafgaand aan de race een grote kanshebber voor de titel. Olympisch kampioene Emma Twigg gold als haar grote rivaal, maar de Nieuw-Zeelandse kon het tempo van de 24-jarige Nederlandse niet bijbenen.

Florijn was bij de start goed weg en had meteen een kleine voorsprong. In de rest van de wedstrijd nam ze afstand van haar concurrenten. Ook Twigg kon het gat niet meer dichten.

De dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn had bij de finish een bootlengte voorsprong op Twigg, die op 2,5 seconde tweede werd. Tara Rigney uit Australië veroverde brons.

Karolien Florijn juicht na het behalen van de wereldtitel. Karolien Florijn juicht na het behalen van de wereldtitel. Foto: EPA

Vier keer zilver voor Oranje

Melvin Twellaar moest zondag bij mannen-skiff genoegen nemen met zilver. De Europees kampioen hoopte WK-goud te behalen, maar hij moest zijn meerdere erkennen in de Duitser Oliver Zeidler, die zijn titel prolongeerde. De Brit Graeme Thomas werd derde.

De mannen-acht heeft ook de zilveren medaille veroverd. De Nederlandse ploeg was ondanks een sterk tweede deel net iets minder snel dan Groot-Brittannië, dat ruim een seconde eerder finishte in 5.24,41. De vrouwen-acht werd eveneens tweede. Roemenië pakte de wereldtitel en Canada completeerde het podium.

Roos de Jong en Laila Youssifou werden bij de vrouwen-dubbeltwee tweede achter Ancuta Bodnar en Simona Radis. De Roemeense roeisters finishten in een tijd van 6.47,77, op ruim drie seconden gevolgd door het Nederlandse duo.