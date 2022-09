Eliud Kipchoge is verheugd dat hij zondag zijn wereldrecord heeft aangescherpt bij de marathon van Berlijn. De olympisch kampioen denkt dat hij in de toekomst een nog betere tijd kan neerzetten.

De 37-jarige Keniaan klokte een tijd van 2:01.09 uur op de finishlijn en liet landgenoot Mark Korir en Ethiopiër Tabu Abate achter zich. "Mijn benen kunnen nog sneller. Mijn geest is nog jong", reageerde Kipchoge na zijn overwinning.

Kipchoge kreeg in het begin hulp van drie hazen, maar op 25 kilometer ging hij al alleen aan de leiding. Halverwege leek de Keniaan op een tijd onder de twee uur uit te komen. In de laatste 10 kilometer kreeg hij het toch zwaar en moest hij knokken voor een verbetering van zijn recordtijd.

De atleet erkende dat hij richting het einde moeite had het tempo vast te houden. "Het laatste gedeelte was zwaar, want in het begin gingen we hard. Dat was ook het plan, maar we gingen eigenlijk te hard. Ik voelde de energie langzaam wegvloeien."

44 Bekijk hoe Kipchoge zijn eigen wereldrecord verbetert in Berlijn

'Na 38 kilometer wist ik het zeker'

Kipchoge had tijdens de marathon al snel in de gaten dat een nieuw wereldrecord realistisch was. "Na 38 kilometer wist ik zeker dat ik het record zou breken", zei de atleet, die dankbaar was voor de hulp die hij heeft gekregen.

"Ik ben zeer tevreden over mijn voorbereiding. Ik ben vooral zo snel vanwege het team om me heen. De omstandigheden waren goed. Ik was ook onder de indruk van de fans en hun aanmoedigingen."

De Keniaan heeft nu vijftien van de zeventien marathons waarin hij aan de start stond gewonnen. Daartoe behoren de olympische marathons van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). Als hij in Parijs 2024 opnieuw olympisch succes behaald, zou hij de eerste atleet worden die drie keer de marathon wint op de Spelen.