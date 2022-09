Eliud Kipchoge heeft zondag tijdens de marathon van Berlijn zijn eigen wereldrecord gebroken. De olympisch kampioen klokte 2:01.09 uur op de finishlijn bij de Brandenburger Tor en blijft daarmee net boven de grens van twee uur.

Achter de 37-jarige Keniaan finishten Mark Korir uit Kenia als tweede en de Ethiopiër Tabu Abate als derde. In 2018 liep Kipchoge eveneens in Berlijn een wereldrecord. Toen finishte hij in 2:01.39 uur over 42,195 kilometer.

Kipchoge, die als de grote favoriet geldt op de marathon, kreeg in het begin hulp van drie hazen. De olympisch kampioen had concurrentie van Guye Adola en Andamlak Belihu. Zij konden het tempo niet bijbenen, waardoor Kipchoge op 25 kilometer al aan de leiding ging.

Halverwege leek de Keniaan op een tijd onder de twee uur uit te komen. Maar in de laatste 10 kilometer kreeg hij het toch zwaar en moest hij knokken voor een verbetering van de mondiale recordtijd.

Wereldrecords bij de mannen tijdens de marathon van Berlijn sinds 2003 1. Eliud Kipchoge 2:01.39 (2018)

2. Dennis Kimetto 2:02.57 (2014)

3. Wilson Kipsang 2:03.23 (2013)

4. Patrick Makau 2:03.38 (2011)

5. Haile Gebrselassie 2:03.59 (2008)

6. Haile Gebrselassie 2:04.26 (2007)

7. Paul Tergat 2:04.55 (2003)

Kipchoge liep één keer onder de twee uur

In 2019 klokte Kipchoge een tijd van 1:59.40 tijdens de INEOS 1:59 Challenge in Wenen. De omstandigheden waren ideaal: de hazen konden tussendoor rust nemen en een laserstraal gaf op de weg de ideale looplijn aan. Het is nog geen enkele atleet gelukt om in een officiële stadsmarathon onder de twee uur te lopen.

De marathon van Berlijn staat bekend als de recordstad. Alle wereldrecords op de marathon in de afgelopen twintig jaar werden in de Duitse hoofdstad gelopen. Het vlakke parcours is bij uitstek geschikt om voor een toptijd te gaan.

Bij de vrouwen ging de Ethiopische Tigist Assefa met de winst aan de haal. De atlete klokte 2:15.37 uur en liep daarmee de derde tijd ooit op de marathon. De mondiale recordtijd bij de vrouwen staat op 2:14.04, gelopen door de Keniaanse Brigid Kosgei in 2019 in Chicago.