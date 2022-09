Jack Miller heeft zondag verrassend de MotoGP-race in Japan gewonnen. WK-leider Fabio Quartararo eindigde slechts als achtste, maar breidde zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten wel uit. In de Moto2-klasse werd Bo Bendsneyder negende.

Miller begon als zevende aan de Grand Prix van Japan, maar reed al snel naar de koppositie. De Australische rijder van Ducati bleef uiteindelijk Brad Binder en Jorge Martin voor op het circuit van Motegi.

Titelkandidaat Francesco Bagnaia (Ducati) ging in de laatste ronde onderuit bij een poging WK-leider Quartararo (Yamaha) te passeren. Honda-rijder Aleix Espargaró, de andere kanshebber voor de wereldtitel, kampte al voor de race met mechanische problemen en moest op een reservemotor starten. Hij bleef buiten de punten.

Marc Márquez startte zondag voor het eerst in drie jaar van poleposition in de MotoGP, maar de zesvoudig wereldkampioen verloor snel de leiding. De Spaanse Honda-rijder eindigde uiteindelijk als vierde.

Bo Bendsneyder naast tegenstander Joe Roberts tijdens de GP van Japan. Bo Bendsneyder naast tegenstander Joe Roberts tijdens de GP van Japan. Foto: AFP

Bendsneyder negende in Moto2-klasse

Bendsneyder is als negende geëindigd in de Moto2-klasse. Dat leverde de Rotterdammer zeven punten op voor de WK-stand waarin hij dertiende staat.

De winst op het circuit van Motegi was voor de Japanner Ai Ogura. Hij hield de Spanjaarden Augusto Fernández en Alonso López achter zich. Zonta van den Goorbergh eindigde als zestiende net buiten de punten.

Fernández leidt nog in de WK-stand, maar Ogura nadert tot op twee punten. De eerstvolgende van de nog vier races is volgende week zondag in Thailand.