Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben zaterdag op de WK roeien in het Tsjechische Racice zilver gepakt bij de vrouwen twee zonder. Nieuw-Zeeland kroonde zich opnieuw tot wereldkampioen.

In het eerste gedeelte van de race liep het Nederlandse tweetal achter op Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Gedurende de wedstrijd stoomden Clevering en Meester op.

Het duo, dat vorige maand nog brons won op de EK in München, moest in de slotfase alleen titelverdediger Nieuw-Zeeland voor zich dulden. De VS eindigde als derde.

Corné de Koning en Chantal Haenen eindigen eerder op de dag in hun eerste WK-finale samen op de vierde plaats bij de mixed dubbeltwee.