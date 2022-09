Marc Márquez start zondag voor het eerst in drie jaar van poleposition in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen was zaterdag de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan.

Márquez maakte vorig weekend zijn rentree na de vierde operatie aan zijn rechterarm in twee jaar tijd. Door zijn blessure was de Spaanse Honda-rijder sinds eind mei niet meer in actie gekomen.

Achter Márquez, die een tijd van 1.55,214 klokte, zette de Fransman Johann Zarco (1.55,422) de tweede tijd neer. WK-leider Fabio Quartararo kwam niet verder dan de negende tijd en zijn rivaal Francesco Bagnaia vertrekt zondag vanaf plek twaalf.

Vorige week was de rentree van Márquez in het Spaanse Aragón van korte duur. Hij viel toen uit met motorproblemen. Door zijn lange afwezigheid speelt de wereldkampioen van 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 met een vijftiende plek een bijrol in de WK-stand.

De Grand Prix van Japan begint zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd.