Albert Pujols heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) een bijzondere mijlpaal bereikt in de MLB. De 42-jarige Amerikaan van St. Louis Cardinals sloeg zijn 699e en 700e homerun.

Pujols deed dat in een wedstrijd die de Cardinals met liefst 11-0 wonnen van Los Angeles Dodgers. De aangewezen slagman sloeg de bal in zowel de derde als vierde inning het veld uit.

Slechts drie MLB-spelers slechtten ook de grens van zevenhonderd homeruns. Het lijstje wordt aangevoerd door Barry Bonds (762 homeruns), gevolgd door Hank Aaron (755) en Babe Ruth (714).

"Deze sport heeft me zoveel plezier gegeven. Niet alleen mij, maar mijn hele familie", aldus Pujols, die in 2001 debuteerde en na dit seizoen stopt. "Ik was vanavond weer een kleine jongen die iets heel graag wilde."

Mogelijk volgt dit seizoen nóg een bijzonder moment in de MLB. Aaron Judge van New York Yankees hoopt het clubrecord van Roger Maris, die 61 homeruns in één seizoen sloeg, te evenaren. Judge staat op zestig.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de historische homerun van Albert Pujols.