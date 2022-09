De Nederlandse volleybalsters zijn vrijdagavond goed begonnen aan het WK in eigen land. De ploeg van coach Avital Selinger rekende in het GelreDome in drie sets af met Kenia.

Nederland denderde in de eerste set meteen over de tegenstander heen. Kenia stond, op de voortvarende start na, steeds enkele punten achter en kon de achterstand niet meer rechttrekken: 25-11.

Gedurende de wedstrijd werd Kenia sterker. In de tweede set maakte de nummer twee van Afrika meer aanspraak op setwinst, maar uiteindelijk was Oranje de opponent relatief eenvoudig de baas (25-17).

Daarna maakte Nederland het karwei simpel af. Kenia kon geen vuist meer maken tegen Oranje en verloor ook de derde set met duidelijke cijfers: 25-11.

Door de overwinning gaat Nederland aan de leiding in groep A. Italië, België, Puerto Rico en Kameroen zijn de andere tegenstanders in de poule. De top vier gaat door naar de tweede groepsfase.

Nederland organiseert het WK samen met Polen. Het Oost-Europese land won eerder op de vrijdag in het GelreDome de openingswedstrijd met 3-1 van Kroatië.