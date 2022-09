Roeister Martine Veldhuis heeft bij de WK roeien in het Tsjechische Racice zilver veroverd in de lichte skiff. Veldhuis moest alleen de Roemeense Ionela Cozmiuc voor zich laten. Het brons ging naar Jackie Kiddle uit Nieuw-Zeeland.

De Nieuw-Zeelandse roeister lag lang aan de leiding, maar werd ingehaald door Veldhuis en Cozmiuc. De 25-jarige Nederlandse werd in het laatste deel voorbijgestoken door de Roemeense, die nog eens versnelde en finishte in 7.42,59 minuten. De 25-jarige Veldhuis zat daar met een tijd van 7.44,48 bijna twee seconden achter.

Veldhuis veroverde afgelopen zomer de bronzen plak op de EK in München. Ook in die roeifinale ging de Roemeense er met het goud vandoor.

Bij de EK in 2020 in Poznan won Veldhuis goud in de lichte skiff. De roeister uit Wierden ging tijdens de Olympische Spelen van Tokio mee als reserveroeister.

Tijdens de finales van de WK roeien komen nog tien andere Nederlandse boten in actie. Hierdoor is er een recordaantal van elf Nederlandse boten in de race voor de medailles. De enige boot die in Tsjechië de finale niet haalde, was de twee-zonder-stuurman. Zaterdag en zondag vinden de andere roeifinales plaats.