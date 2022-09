Het wereldantidopingagentschap WADA heeft de pijnstiller tramadol toegevoegd aan de lijst met verboden middelen die vanaf 2024 geldt. Cannabis staat ook weer op die lijst, omdat dit middel "de geest van de sport schendt".

Volgens het WADA blijkt uit onderzoeken dat tramadol fysieke prestaties verbetert en dat er kans is op een te grote afhankelijkheid van de pijnstiller. Vanaf 1 januari 2024 gaat het antidopingagentschap over tot een verbod.

Tramadol is een pijnstiller die regelmatig opduikt in het wielerpeloton. De internationale wielerunie UCI verbiedt het product al sinds 2019. Onlangs testte Nairo Quintana er nog positief op. De uitslag van de Colombiaan in de Tour de France werd geschrapt.

In de wielersport volgt bij een eerste overtreding diskwalificatie en een geldboete. Wordt een renner nogmaals betrapt, dan volgt een schorsing van vijf maanden.

Verder blijft cannabis op de verboden lijst staan. De Amerikaanse sprintster Sha'Carri Richardson kwam vorig jaar in het nieuws toen ze na het gebruik van cannabis werd uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Ze liet weten dat ze marihuana had gebruikt om het verdriet om haar overleden moeder te verwerken.

Atleten en andere belanghebbenden vonden de regels gedateerd, waarna het WADA besloot te onderzoeken of de drug van de lijst kon worden gehaald. Op basis van wetenschappelijke literatuur en getuigenissen van atleten is besloten om het te blijven verbieden.