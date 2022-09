De Nederlandse volleybalsters beginnen vrijdagavond tegen Kenia met een vernieuwde ploeg aan het WK in eigen land. Met een mix van ervaren speelsters en jonge talenten moet Oranje voor een verrassing gaan zorgen.

De weg naar het WK werd in mei ingezet op trainingscentrum Papendal. De grootste uitdaging voor bondscoach Avital Selinger: het smeden van een nieuwe, sterke ploeg van speelsters die voor elkaar door het vuur gaan. Tijdens het vorige WK in 2018 bestond Oranje nog uit namen als Lonneke Slöetjes, Yvon Beliën, Robin de Kruijf en Maret Grothues, maar zij besloten in de afgelopen maanden allemaal te stoppen.

Het was voor de ervaren speelsters die wél doorgingen lastig om afscheid te nemen van het 'oude' team. "Je hebt zoveel intense momenten met elkaar beleefd. Heel veel hoogtepunten, maar ook echt diepe dalen", zegt Celeste Plak, die voor haar derde WK staat.

"Het was niet makkelijk, maar er komen ook mooie nieuwe uitdagingen aan. Je moet nieuwe mensen leren kennen en een band opbouwen. Je moet ontdekken hoe iedereen speelt en zich gedraagt op het veld."

Om elkaar te leren kennen werd er in de afgelopen maanden niet alleen getraind, maar ook heel veel met elkaar gepraat. "Die sessies hebben eraan bijgedragen dat we eerder onze mond durven open te trekken", legt de 26-jarige Plak uit.

Na een teleurstellende elfde plek in de Nations League van afgelopen zomer vond een stevigere teamsessie plaats. Bij die bijeenkomst zijn de Oranjespeelsters volgens Plak écht dichter tot elkaar gekomen, waarbij een gevoel van veiligheid is ontstaan. "Zodra je je veilig voelt, kun je directer zijn naar elkaar en durf je de ander op verbeterpunten te wijzen. Dat heeft ons spel goed gedaan."

De ploeg van Avital Selinger start vrijdagavond in het GelreDome met de eerste groepswedstrijd tegen Kenia. Foto: FIVB

Team22 als opwarming voor het WK

Om het vertrek van de ervaren speelsters op te vangen en de jonge speelsters zo goed mogelijk voor te bereiden op een groot toernooi, begon de volleybalbond twee jaar geleden al een project op Papendal. De bond doopte de bestaande talentenploeg van jonge volleybalsters om tot Team22.

De ploeg werd een mix van aankomende talenten en ervaren speelsters, die onder leiding van de staf van Oranje fulltime met elkaar trainden op Papendal in voorbereiding op het WK. Vier speelsters van Team22 verdienden een plek in de WK-selectie.

Elles Dambrink (19) verkoos Team22 afgelopen seizoen boven een transfer naar een buitenlandse club. Het pakte goed uit: ze is een van de speelsters die een plek verdiende in de WK-ploeg. Daarin is ze samen met Jolien Knollema de jongste speelster. "Het seizoen heeft me echt geholpen en veel gebracht. Waar ik de bal eerst nog een beetje blind over het net bleef slaan wanneer het niet goed ging, weet ik nu veel beter waar de ruimtes in het veld liggen."

De 34-jarige Myrthe Schoot, die haar vierde WK gaat spelen, was als routinier ook onderdeel van Team22. Ze heeft als oudste speelster van de WK-selectie bijgedragen aan het 'opleiden' van de jongere generatie. "Ik denk dat de jonge meiden heel goed weten wat ze moeten doen, maar soms willen ze gewoon te graag. Ik probeer dan de rust te bewaren en voor de balans te zorgen."

De negentienjarige diagonaal Elles Dambrink maakt in eigen land haar debuut op een WK. De negentienjarige diagonaal Elles Dambrink maakt in eigen land haar debuut op een WK. Foto: FIVB

'Iedereen vult elkaar goed aan'

De mix van talent, ervaring en verschillende eigenschappen die Oranje nu heeft, kan volgens Plak weleens goed uitpakken op het WK. "We hebben snelle speelsters, sterke speelsters, tactische speelsters en koele kikkers", somt ze op. "Iedereen vult elkaar goed aan."

Dambrink beaamt net als Plak en Schoot dat de Nederlandse ploeg goed in elkaar steekt. De WK-debutant voelt zich thuis, ervaart veel steun van de volleybalvedettes en spreekt van een eenheid. "Ik kan altijd alles vragen aan de ervaren speelsters en iedereen is er voor elkaar. Dat voelt heel prettig."

Ze is een van de nieuwe gezichten die Oranje van een impuls moet voorzien en staat te springen om de eerste wedstrijd van het WK te spelen. "Het is opeens zó dichtbij. Het begint te kriebelen. Ik kan echt niet wachten."

Oranje verraste in 2015 al eens

Plak herkent de onbevangenheid van Dambrink. In 2015 was ze erbij toen Nederland mede door onbevangenheid verrassend zilver pakte op het EK. "Ik gun die jonge speelsters nu dat ze er zo lang mogelijk van kunnen genieten dat ze hier zijn", zegt ze zeven jaar later. "Jezelf druk opleggen, dat kan later altijd nog wel."

Plak geldt op de diagonaalpositie als de gedoodverfde opvolger van de onvervangbaar geachte Slöetjes, al heeft ze concurrentie van Dambrink. "We willen natuurlijk allebei een basisplaats en zijn concurrenten van elkaar, maar we helpen elkaar heel veel", zegt Dambrink daarover. "Als de één in het veld staat, dan kijken we voor de ander waar je de oplossingen kan vinden. Uiteindelijk gaat het om winnen."

De wedstrijd tussen Nederland en Kenia begint vrijdag om 20.00 uur. Italië, België, Puerto Rico en Kameroen zijn de andere tegenstanders in de groep. De top vier gaat door naar de tweede groepsfase.