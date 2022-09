Magnus Carlsen heeft zich donderdag in bedekte termen uitgelaten over de schaakrel tussen hem en Hans Niemann. De wereldkampioen trok zich maandag in een online partij al na één zet terug, maar gaf daar toen geen verklaring voor.

"Helaas kan ik er nu niets over zeggen, maar de mensen mogen zelf hun conclusies trekken en dat hebben ze blijkbaar ook gedaan", zei de 31-jarige Carlsen tegen 's werelds grootste schaakwebsite Chess24.

De Noor gaf toe onder de indruk te zijn van het spel van de negentienjarige Niemann. "Ik denk dat zijn mentor Maxim Dlugy geweldig werk heeft geleverd." Daarbij wilde hij geen toelichting geven waarom hij naar Dlugy verwees. "Ik hoop dat ik na het toernooi iets meer kan zeggen."

De rel begon twee weken geleden bij de Sinquefield Cup in het Amerikaanse St. Louis, waar Carlsen van Niemann verloor. De nummer één van de wereld trok zich vervolgens terug van het toernooi en gaf alleen een cryptische tweet als verklaring: "Als ik spreek, kom ik in grote problemen."

Carlsen voegde een filmpje van José Mourinho bij zijn tweet. Daarmee verwees hij naar een quote waarmee de Portugese voetbalcoach ooit reageerde op discutabele beslissingen van de arbitrage.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de razendsnelle opgave van Magnus Carlsen te bekijken.

Niemann werd in jeugd tweemaal betrapt op valsspelen

Terwijl Carlsen zich vervolgens in stilzwijgen hulde, gonsde het in de schaakwereld van de geruchten over vals spel van Niemann. De bizarste theorie was dat de Amerikaan tijdens zijn partij via een op afstand bestuurbaar anaal seksspeeltje seintjes door zou krijgen voor de beste zet.

Daarop liet Niemann weten dat hij bereid is om naakt achter het bord te gaan zitten om zijn onschuld te bewijzen. Keihard bewijs voor vals spel van Niemann kwam er niet, maar desondanks sloot Chess.com hem uit van verdere deelname aan het toernooi.

Niemann sprak van een hetze, maar had de schijn sowieso al tegen. De Amerikaan, die enkele jaren in Nederland woonde, werd op twaalf- en zestienjarige leeftijd betrapt op valsspelen in online partijen.

Enkele maanden geleden liet Carlsen weten zijn wereldtitel volgend jaar niet te verdedigen vanwege een gebrek aan motivatie. Hij is sinds 2013 in het bezit van de wereldtitel.