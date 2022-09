Nederland is vanaf vrijdag voor het eerst gastheer van het WK volleybal voor vrouwen, samen met Polen. Het verjongde Oranje hoort niet tot de titelfavorieten, maar de speelsters hopen dat ze met hulp van het thuispubliek voor een verrassing kunnen zorgen. Net als bij het EK van 2015.

Aan het einde van een persmoment in het spelershotel in Apeldoorn ziet Celeste Plak op de camera van een fotograaf voor het eerst beelden van het speciaal voor het WK opgebouwde volleybalstadion in het GelreDome. "Het ziet er echt te gek uit", zegt de ervaren diagonaalaanvalster. "Ik heb ontzettend veel zin om daar donderdag voor het eerst te trainen."

De 26-jarige Plak is een van de vier speelsters in de veertienkoppige WK-selectie van bondscoach Avital Selinger die er zeven jaar geleden ook bij waren bij het EK in Nederland. Oranje haalde toen als outsider de finale, waarin Rusland met 3-0 te sterk was. Met bijna 11.000 toeschouwers is die eindstrijd in Rotterdam Ahoy de best bezochte volleybalwedstrijd ooit in Nederland.

"Ik heb zo veel mooie herinneringen aan dat EK", zegt de 32-jarige spelverdeler Laura Dijkema. "De reactie van het publiek na ons winnende punt in de halve finale tegen Turkije zal ik nooit vergeten. Ik verwacht dat de fans ons de komende weken bij het WK ook weer een boost gaan geven. Het is een kick als voor elk punt dat je maakt keihard gejuicht wordt."

Programma Oranje eerste groepsfase (Arnhem) Vrij 23-9: Nederland-Kenia

Zon 25-9: Nederland-Kameroen

Woe 28-9: Nederland-Puerto Rico

Vrij 30-9: Nederland-België

Zon 2-10: Nederland-Italië

Oranje wil de kwartfinales halen op WK

Het EK van 2015 was de start van een bloeiperiode voor het Nederlandse vrouwenvolleybal. Oranje kwam in 2016 bij de eerste olympische deelname in twintig jaar heel dicht bij een medaille, maar in de strijd om het brons waren de Verenigde Staten te sterk. Een jaar later won de ploeg van mondiale sterren als Lonneke Slöetjes en Robin de Kruijf wederom EK-zilver, waarna het WK van 2018 een vierde plek opleverde.

Slöetjes (302 interlands) en De Kruijf (347 interlands) hebben inmiddels afscheid genomen van de nationale ploeg, net als Yvon Beliën (261 interlands) en voormalig aanvoerder Maret Balkestein-Grothues (392 interlands). De Nederlandse volleybalsters gelden daardoor niet meer als wereldtopper; Oranje staat tiende op de wereldranglijst.

"We zijn hier met een nieuwe groep, met zes WK-debutanten", zegt Selinger, die eerder bij het WK van 2006 (achtste) en 2010 (elfde) de bondscoach van de Oranjevrouwen was. "We horen nog niet bij de favorieten. Maar als alles klopt en loopt, moeten we de kwartfinales kunnen halen. En in die fase is alles mogelijk."

Zeker als Nederland door de steun van het thuispubliek weer wat extra's kan. "Het is fantastisch om in eigen land te spelen", aldus Selinger. "Ik denk dat woensdag in de teambespreking bij de speelsters het kwartje is gevallen dat er iets heel bijzonders aankomt, al weten we nog niet precies wat. Maar ik denk dat het onze wildste dromen gaat overtreffen."

Anne Buijs droomt bij haar vierde WK-deelname stiekem van een medaille. "Natuurlijk, daar speel je altijd voor", zegt de aanvoerder van Oranje. "Maar we zijn niet een van de teams die het podium móéten halen. Ons toernooi is geslaagd als we boven onszelf uitstijgen en de wereld kunnen verrassen."