De 48 golfers die in de omstreden LIV Golf Series actief zijn, eisen in een brief aan de organisatie achter de officiële wereldranglijst dat zij ook punten krijgen voor die ranking.

De brief werd vorige week verstuurd aan Peter Dawson, die aan het hoofd staat van de Official World Golf Ranking. Tot nog toe hebben de profs die uitkomen op LIV Golf Series geen punten gekregen voor de wereldranglijst. Ze worden door de leidende Amerikaanse PGA Tour gezien als dissidenten en zijn ook niet meer welkom op de toernooien van de PGA.

"Een wereldranglijst zonder de LIV-spelers is onvolledig en onjuist. Het is te vergelijken met het uitsluiten van Engeland, België en Argentinië van de wereldranglijst in het voetbal", betogen de golfers, onder wie de huidige nummer drie van de wereld Cameron Smith en voormalig nummer één Dustin Johnson.

Op basis van de wereldranglijst wordt mede bepaald of spelers kunnen deelnemen aan de majortoernooien. "We verzoeken de resultaten van de LIV Golf-evenementen op te nemen in de berekeningen van de ranglijst. Het niveau tijdens een LIV-toernooi is minstens even hoog als dat van een PGA-toernooi", zo staat in de brief.

De golfers maakten de overstap naar de LIV Series, omdat er veel meer prijzengeld is te verdienen. De overheid van Saoedi-Arabië zit via de investeringsmaatschappij PIF - die ook eigenaar is van voetbalclub Newcastle United - achter het nieuwe circuit. In totaal stopte het land zo'n 2 miljard euro in het project. Veel andere golfers vinden deelname verwerpelijk vanwege de mensenrechtensituatie in dat land.