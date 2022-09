Magnus Carlsen heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een rel die de schaakwereld al enkele weken in zijn greep houdt. De wereldkampioen gaf maandagavond in een beladen online partij tegen het Amerikaanse talent Hans Niemann al na één zet op.

De partij tussen Carlsen en Niemann duurde slechts dertien seconden. De Noor deed een zet met zijn paard, gaf op en verdween uit beeld. Hij gaf geen verklaring voor zijn opgave.

De rel begon twee weken geleden bij de Sinquefield Cup in het Amerikaanse St. Louis, waar Carlsen van Niemann verloor. De nummer één van de wereld trok zich vervolgens terug van het toernooi en gaf alleen een cryptische tweet als verklaring: "Als ik spreek, kom ik in grote problemen."

De 31-jarige Carlsen voegde bij zijn tweet een filmpje van José Mourinho. Daarmee verwees hij naar een quote waarmee de Portugese voetbalcoach ooit reageerde op discutabele beslissingen van de arbitrage.

Terwijl Carlsen zich vervolgens in stilzwijgen hulde, gonsde het in de schaakwereld van de geruchten over vals spel van Niemann. De bizarste theorie was dat de Amerikaan tijdens zijn partij via een op afstand bestuurbaar anaal seksspeeltje seintjes door zou krijgen voor de beste zet.

Daarop liet Niemann weten dat hij bereid is om naakt achter het bord te gaan zitten om zijn onschuld te bewijzen. Keihard bewijs voor vals spel van Niemann kwam er niet, maar desondanks sloot 's werelds grootste schaakwebsite Chess.com hem uit van verdere deelname aan het toernooi.

Niemann werd tweemaal eerder betrapt op valsspelen

Niemann sprak van een hetze, maar had de schijn sowieso al tegen. De negentienjarige schaker, die enkele jaren in Nederland woonde, werd op twaalf- en zestienjarige leeftijd betrapt op valsspelen in online partijen.

Maandagavond kreeg de soap dus een nieuwe wending met de extreem vroege opgave van Carlsen in de Chess Champions Tour. Onder anderen schaaklegende Garry Kasparov riep al op tot openheid van de regerend wereldkampioen.

Enkele maanden geleden liet Carlsen weten zijn wereldtitel volgend jaar niet te zullen verdedigen vanwege een gebrek aan motivatie. Hij is sinds 2013 in het bezit van de wereldtitel.