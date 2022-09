Bart Bennema is niet langer werkzaam als bondscoach van de Nederlandse atleten op de korte sprint en de horden. Dat bevestigt technisch directeur Ad Roskam aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

De atleten op de disciplines 100 en 200 meter en de 100 en 110 meter horden worden vanaf het nieuwe atletiekseizoen samengevoegd tot één groep. Het gaat daarbij om onder anderen Nadine Visser, Taymir Burnet en Churandy Martina.

De Zwitserse coach Laurent Meuwly heeft de leiding over deze selectie, waartoe ook de Nederlandse sterren Femke Bol en Lieke Klaver behoren. Meuwly krijgt naast Bram Peters en Rogier Ummels assistentie van Brendan Troost.

"We waren niet helemaal happy met de ontwikkeling van de sprintestafettes", verklaart Roskam de wijziging twee jaar voor de start van de Olympische Spelen in Parijs. "Als technische staf zijn we gaan kijken hoe we de disciplines meer kunnen laten swingen."

Nadine Visser kondigde twee weken geleden haar vertrek bij Bart Bennema aan.

Roskam: 'Bennema was teleurgesteld'

Volgens Roskam was de EK atletiek niet de directe aanleiding voor de ingreep. Bol was vorige maand met een historische trilogie de grote ster van het toernooi in München, maar op de korte sprintnummers stelden de Nederlandse atleten teleur.

Visser greep naast een medaille op de 100 meter horden en Burnet haalde niet eens de finale van de 200 meter. Ook de estafettelopers op de 100 meter, bij zowel de mannen als de vrouwen, bleven buiten het podium.

Visser kondigde twee weken geleden aan de samenwerking met Bennema te verbreken, omdat ze "iets anders" wilde. Zij is nog op zoek naar een nieuwe coach. Voor Bennema was het al de tweede topper in een jaar tijd die onder zijn bewind vertrok: tweevoudig wereldkampioene Dafne Schippers zette in oktober vorig jaar een punt achter de hernieuwde samenwerking. Wigert Thunnissen is nu de coach van Schippers.

Roskam zegt dat Bennema zijn vertrek als sprint- en hordenbondscoach met "dubbele gevoelens" heeft vernomen. "Aan de ene kant was hij teleurgesteld. Het is voor hem lastig om zoiets los te laten. Maar Bart is ook een type misschien opent het deuren voor mij. Hij kan reflecteren op wat hij gaat doen."

De Atletiekunie gaat nog op zoek naar een rol voor Bennema binnen de organisatie. "Dit besluit heeft niet per se met zijn functioneren te maken", laat Roskam weten. "Bart is een enorm succesvolle coach. Maar we zijn voor het totaalprogramma verantwoordelijk. Dit moet voor de atleten voor een verbetering zorgen."