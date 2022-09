Bondscoach Avital Selinger heeft maandag in de WK-selectie van de Nederlandse volleybalsters zes speelsters opgenomen die nog niet eerder in actie kwamen op een mondiaal eindtoernooi. Het gaat om Nika Daalderop, Fleur Savelkoel, Jolien Knollema, Elles Dambrink, Eline Timmerman en Florien Reesink.

Daalderop zou in 2018 ook deelnemen aan het WK, maar miste het toernooi vanwege een blessure aan haar scheenbeen. Selinger begon met een grote groep aan de interlandzomer, maar bracht de selectie maandag terug naar het maximale aantal van veertien speelsters.

De selectie bestaat uit de spelverdelers Britt Bongaerts en Laura Dijkema, de diagonalen Celeste Plak en Dambrink, de passer/lopers Anne Buijs, Daalderop, Savelkoel, Marrit Jasper en Knollema, de middenaanvallers Juliët Lohuis, Timmerman en Tessa Polder en de libero's Myrthe Schoot en Reesink.

De Nederlandse volleybalsters openen het WK vrijdag met een groepswedstrijd tegen Kenia. Het duel in stadion GelreDome in Arnhem begint om 20.00 uur. Het mondiale toernooi wordt door zowel Nederland als Polen georganiseerd. De finale is op 15 oktober in Arnhem.

Naast Kenia treft Nederland in de groepsfase Kameroen (25 september), Puerto Rico (28 september), België (30 september) en Italië (2 oktober). De beste vier landen van elke poule gaan door naar de tweede groepsfase.

Afgelopen weekend speelden de volleybalsters hun laatste wedstrijd in aanloop naar het WK. Achter gesloten deuren was Oranje op Papendal twee keer te sterk voor de Dominicaanse Republiek (4-0 en 3-1), dat één positie boven Nederland op de wereldranglijst staat.