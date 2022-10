Programma en uitslagen van WK volleybal voor vrouwen in Nederland

Het WK volleybal voor vrouwen wordt van 23 september tot en met 15 oktober voor de eerste keer in Nederland gehouden. Een overzicht van het programma en de uitslagen.

Oranje behoort tot de zestien landen die zich voor tweede groepsfase plaatsten, waarin twee poules van acht zijn gevormd. De onderlinge resultaten van de eerste groepsfase zijn meegenomen. Nederland speelt op 4, 6, 7 en 9 oktober in het Rotterdamse Ahoy. De andere acht teams spelen in het Poolse Gdansk.

In de tweede groepsfase gaan de beste vier landen uit iedere poule door naar de kwartfinales. Twee kwartfinales worden in het Apeldoornse Omnisport afgewerkt. De andere twee wedstrijden vinden plaats in het Poolse Gliwice. Vanaf de halve finales wordt alles in Apeldoorn gespeeld.