Het WK volleybal voor vrouwen staat van 23 september tot en met 15 oktober op het programma en wordt voor de eerste keer gehouden in Nederland. Een overzicht van het programma en de mogelijke route die de ploeg van Avital Selinger wacht.

Groepsfase

Nederland treft in poule A Italië, de nummer zes op de wereldranglijst en de verliezend finalist van het WK in 2018. Nederland is momenteel de nummer tien van de wereld.

Op papier zijn België (13), Puerto Rico (17), Kameroen (20) en Kenia (27) de mindere tegenstanders in de groep van de Nederlandse volleybaldames. De beste vier landen van elke poule plaatsen zich voor de tweede groepsfase. Het Nederlandse team speelt al zijn groepswedstrijden in het GelreDome in Arnhem.

Vrijdag 23 september

20.00 uur: Nederland-Kenia

Zondag 25 september

16.00 uur: Nederland-Kameroen

Woensdag 28 september

20.00 uur: Nederland-Puerto Rico

Vrijdag 30 september

20.00 uur: Nederland-België

Zondag 2 oktober

16.00 uur: Nederland-Italië

De volleybaldames beginnen het WK met een wedstrijd tegen Kenia in het GelreDome. Foto: FIVB

Andere poules

In poule C zijn de volleybalgrootmachten Verenigde Staten (regerend olympisch kampioen) en Servië (regerend wereldkampioen) aan elkaar gekoppeld. In groep B zijn de landen Turkije, Polen en de Dominicaanse Republiek de grote favorieten voor een plek in de tweede groepsfase. In de laatste poule zijn bij groepshoofd Brazilië de Aziatische toplanden China en Japan ingedeeld. Daarnaast is het opvallend dat er in groep D drie Zuid-Amerikaanse landen spelen. De wedstrijden in de groepsfase worden in Nederland en Polen gespeeld.

Groep B Polen

Kroatië

Thailand

Turkije

Zuid-Korea

Dominicaanse Republiek

Groep C Verenigde Staten

Kazachstan

Duitsland

Bulgarije

Canada

Servië

Groep D Brazilië

Tsjechië

China

Argentinië

Japan

Colombia

Tweede groepsfase en knock-outfase

De zestien landen die doorgaan naar de tweede groepsfase worden in twee groepen van acht geplaatst. Van 4 tot en met 9 oktober spelen de Nederlandse volleybalsters in Rotterdam, mochten ze doorgaan. De andere acht teams spelen in het Poolse Gdansk. In de tweede groepsfase gaan de beste vier landen uit iedere poule door naar de knock-outfase.

In de knock-outfase zijn er acht teams die een kwartfinale gaan spelen. In Omnisport in Apeldoorn worden twee kwartfinales gespeeld. De andere twee kwartfinales vinden plaats in het Poolse Gliwice.

De eindfase

Voor de vier overgebleven titelkandidaten begint de laatste fase van het WK op donderdag 13 oktober met de halve finales. De uiteindelijke finale is zaterdag 15 oktober in Apeldoorn. Op dezelfde locatie wordt gestreden om het brons in de B-finale.

Donderdag 13 oktober: Halve finales

Zaterdag 15 oktober: Finale

Selectie Nederlands team

Spelverdelers : Britt Bongaerts en Laura Dijkema

: Britt Bongaerts en Laura Dijkema Diagonalen : Celeste Plak en Elles Dambrink

: Celeste Plak en Elles Dambrink Passer/lopers : Anne Buijs, Nika Daalderop, Fleur Savelkoel, Marrit Jasper en Jolien Knollema

: Anne Buijs, Nika Daalderop, Fleur Savelkoel, Marrit Jasper en Jolien Knollema Middenaanvallers : Juliët Lohuis, Eline Timmerman en Tessa Polder

: Juliët Lohuis, Eline Timmerman en Tessa Polder Libero's: Myrthe Schoot en Florien Reesink

Savelkoel, Reesink, Knollema, Dambrink, Timmerman en Daalderop maken hun debuut op het WK. Daalderop behoorde tijdens het vorige WK al wel tot het Nederlands team, maar miste dat toernooi in 2018 vanwege een blessure aan haar scheenbeen.