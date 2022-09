Canelo Álvarez heeft in de nacht van zaterdag op zondag overtuigend afgerekend met Gennadiy Golovkin. De 32-jarige Mexicaanse bokser verdedigde daarmee met succes zijn wereldtitels in het supermiddengewicht.

Vanwege de controverse die hun eerdere gevechten in 2017 en 2018 veroorzaakten, werd lang uitgekeken naar de clash tussen de Mexicaan en de Kazach in Texas.

Vijf jaar geleden eindigde het duel onbeslist na een juryoordeel, tot grote onvrede van Golovkin. In 2018 zegevierde Álvarez op punten en kon de Kazach opnieuw niet leven met dat besluit.

Deze keer bestond er weinig twijfel over wie de betere was. Álvarez heerste met name in de eerste acht ronden. Daarna beet de veertigjarige Golovkin meer van zich af, maar de Kazach moest het duidelijk afleggen tegen de Mexicaan. Unaniem kwam de jury tot de beslissing dat Álvarez zich de meerdere had getoond: 116-112, 115-113 en 115-113.

Kemphanen tonen veel respect voor elkaar

Álvarez en Golovkin namen na afloop uitgebreid de tijd om elkaar te omhelzen, waarmee ze een punt leken te willen zetten achter hun animositeit.

"Bedankt voor alles, mijn vriend. We hebben de fans de afgelopen jaren getrakteerd op drie mooie gevechten. Je bent echt een goede vechter, ik ben blij dat ik de ring met jou mocht delen", zei de Mexicaan.

Golovkin kon zich vinden in het besluit van de jury. "Hij was gewoon de betere. Het was een tactisch gevecht, meer schaken dan boksen soms. Je moet zo voorzichtig zijn als je met hem in de ring staat. Elke slechte stap kan het einde van het gevecht betekenen."