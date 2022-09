De honkballers van HCAW hebben na 24 jaar weer eens de landstitel veroverd. De ploeg uit Bussum won de vierde wedstrijd in de Holland Series van Curaçao Neptunus uit Rotterdam met 2-0. De mannen brachten daarmee de eindstand in de best-of-seven op 4-0.

Werper Lars Huijer vertolkte een hoofdrol bij de winnende ploeg in het vierde duel, dat in een uitverkocht stadion in Bussum werd afgewerkt.

Hij stond de hele wedstrijd op de heuvel en stond geen punt toe aan de tegenstander uit Rotterdam. De international werd uitgeroepen tot beste speler van de Holland Series.

Max Draijer sloeg met een honkslag in de tweede inning het eerste punt binnen voor HCAW. Hij stelde Phildrick Llewellyn in staat over de thuisplaat te rennen. In de achtste inning volgde het tweede punt dankzij Jeandro Tromp.

Het is het derde landkampioenschap in de geschiedenis van HCAW, na eerdere titels in 1996 en 1998.