Werelrecordhouder Eliud Kipchoge verwacht niet dat hij volgende week zondag een tijd onder de twee uur gaat lopen tijdens de marathon van Berlijn. De 37-jarige Keniaan hoopt wel een verbetering van zijn eigen wereldrecord te lopen in de snelste marathonstad van de wereld.

"Ik denk wel dat ik een heel goede race kan lopen en misschien wordt het wel mijn beste ooit, maar ik zal hier niet onder de twee uur lopen", zegt Kipchoge. Het snelle parcours van de marathon van Berlijn levert al jaren wereldrecords op.

Kipchoge is momenteel de houder van het wereldrecord op de marathon. Hij liep in 2018 tijdens de marathon van Berlijn een tijd van 2.01.39. Een jaar later presteerde hij het om op een afgezet parcours in Wenen als eerste atleet ooit de 42,195 kilometer in minder dan twee uur te lopen. Met behulp van zeven tempomakers en technische snufjes kwam hij uit op 1.59.40. Zijn tijd werd daarom niet als officieel wereldrecord aangemerkt.

"Ooit zal er iemand in een gewone marathon onder de twee uur lopen, maar ik ben dat tijdens de marathon van Berlijn niet. Ik wil wel een goede race lopen", zei Kipchoge. De Keniaan gaf eerder dit jaar aan dat hij door wil gaan tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024, die plaats vinden vlak voor zijn veertigste verjaardag.

"Ik wil geschiedenis schrijven door als eerste atleet drie keer olympisch kampioen te worden op de marathon. Parijs is dus heel belangrijk voor mij; ik vertrouw erop dat ik voor die race veel energie zal hebben."

49 Kipchoge doorbreekt magische grens bij marathon in Wenen

Kipchoge krijgt concurrentie van Adola

Kipchoge is al een legende op de marathon. Hij won veertien van de zestien marathons die hij in zijn carrière liep. In 2014 schreef hij de marathon van Rotterdam op zijn naam. In 2021 won hij de speciale kwalificatiemarathon voor de Olympische Spelen van Tokio op de vliegbasis in Twente.

In Berlijn kan Kipchoge concurrentie verwachten van de Ethiopiër Guye Adola, die vorig jaar de race in Berlijn won en een persoonlijk record van 2.03.46 heeft. De Amerikaanse Keira D'Amato is op papier de snelste vrouw. Ze liep dit jaar in Houston 2.19.12.

De organisatie van de marathon van Berlijn verwacht 45.000 deelnemers uit 150 verschillende landen.