Judoka Juul Franssen heeft per direct een punt achter haar loopbaan gezet. De geboren Limburgse, tweevoudig winnaar van WK-brons in de klasse tot 63 kilogram, vindt het na vele jaren aan de top een mooi moment om afscheid te nemen.

"Na de Olympische Spelen in Tokio heb ik de tijd gekregen om de afgelopen vijf jaar een plek te geven. Ik heb de tijd gekregen om uit de sneltrein te stappen en stil te staan", schrijft de 32-jarige Franssen zaterdag in een uitgebreid bericht op Instagram.

"Een periode waarin ik heb gevoeld wat ik heb gemist. En dat is een stuk onbevangenheid. De onbevangenheid die ik als klein meisje had om de allerbeste van de wereld te worden. Ik moet kleur bekennen dat betekent dat er maar één juiste keuze is: kiezen voor mijn eigen geluk."

De judocarrière van Franssen stond al enige tijd op een lager pitje. In april maakte ze namelijk bekend dat ze haar focus vooral op haar studie zou gaan leggen. "Nu is het tijd om terug te kijken, te genieten en te proosten op een prachtige carrière", aldus de gestopte judoka.

Franssen liep op Spelen nipt bronzen medaille mis

Franssen behoorde jarenlang tot de wereldtop in haar gewichtsklasse. Ze behaalde haar beste resultaten op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2019, waar ze met brons eindigde. In 2020 volgde ook een bronzen plak op de EK.

Vorige zomer op de Olympische Spelen in Tokio was Franssen nog dicht bij een medaille. Ze won haar eerste twee wedstrijden, maar liep een plek in de halve finales mis door een nederlaag tegen de Française Clarisse Agbegnenou.

In de herkansingen won Franssen ook haar eerste duel, maar in de strijd om het brons verloor ze op straffen in de golden score van de Italiaanse Maria Centracchio. Franssen eindigde de Spelen daardoor met een vijfde plek.

De loopbaan van Franssen staat ook bekend om de rechtszaak die ze in 2017 had aangespannen tegen de Nederlandse judobond. Franssen wilde deels in Rotterdam trainen, maar de judobond verplichtte haar de hele week op Papendal te zijn. Franssen werd uit de selectie gezet en raakte haar A-status bij NOC*NSF kwijt, maar die kreeg ze weer terug toen de rechter haar in het gelijk stelde.