Het shirt dat Michael Jordan in de NBA-finale van 1998 droeg, is donderdag voor een recordbedrag van 10,1 miljoen dollar (zo'n 10 miljoen euro) geveild. Het gaat om het tenue waarin de Amerikaanse basketballegende met Chicago Bulls zijn laatste kampioenschap veiligstelde.

Volgens veilinghuis Sotheby's is het shirt het duurste sportkledingstuk dat ooit is verkocht. Het vorige record werd gevestigd met een shirt dat Diego Maradona droeg tijdens het WK van 1986. Dat kledingstuk van de inmiddels overleden Argentijn wisselde eerder dit jaar voor 8,4 miljoen euro van eigenaar.

Jordan droeg het shirt in de eerste wedstrijd van de NBA-finale tegen Utah Jazz, die werd verloren. De sterspeler van Chicago Bulls was toen goed voor 33 punten. Uiteindelijk wist Jordan met de Bulls de best-of-sevenserie te winnen (4-2) en de titel veilig te stellen.

Het is niet de eerste keer dat er veel geld wordt geboden op een voorwerp van Jordan. Vorig jaar werd een paar schoenen van de legendarische basketballer geveild voor zo'n 1,5 miljoen euro. Eind 2020 legde iemand 264.000 euro neer voor een shirt dat Jordan droeg toen hij in de NBA debuteerde.

Sinds Netflix in 2020 de succesvolle documentaire The Last Dance over de voormalige sterspeler heeft uitgezonden, is de marktwaarde van kleding en accessoires van Jordan explosief gestegen. De serie geeft een inkijkje in de loopbaan van de legende.

Jordan staat bekend als een van de beste basketballers aller tijden. De nu 59-jarige Amerikaan speelde bijna zijn hele carrière voor Chicago Bulls en werd zes keer kampioen in de NBA.