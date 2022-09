Femke Bol behoort tot de tien kanshebbers voor de prijs van Europees atlete van het jaar. Onder de genomineerden is ook de Belgische zevenkampster Nafissatou Thiam. De prijs wordt op 22 oktober uitgereikt in de Estse hoofdstad Tallinn.

De 22-jarige Bol werd vorige maand in München Europees kampioene op de 400 meter, de 400 meter horden en met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter.

Ook pakte Bol in juli op de WK in Eugene zilver op de 400 meter horden en greep ze op dat nummer de eindzege in de Diamond League. Thiam was op zowel de WK als de EK de beste op de zevenkamp.

De andere genomineerden zijn Keely Hodgkinson en Laura Muir uit het Verenigd Koninkrijk, de Zwitserse Mujinga Kambundji, Yaroslava Mahuchikh uit Oekraïne, de Duitse Malaika Mihambo, de Griekse Antigoni Ntrismpioti, Sandra Perkovic uit Kroatië en de Servische Ivana Vuleta.

Sifan Hassan werd vorig jaar verkozen tot beste atlete van Europa na haar twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Tokio. Lamont Marcell Jacobs, de Italiaanse olympisch kampioen op de 100 meter, is dit jaar bij de mannelijke kanshebbers de meest in het oog springende naam.

Voor de titel talent van het jaar behoren met Niels Laros en Gabriel Emmanuel twee Nederlanders tot de tien genomineerde mannen. Laros werd Europees kampioen onder de achttien jaar op de 1.500 en 3.000 meter. Tienkamper Emmanuel werd dit jaar wereldkampioen onder twintig jaar.