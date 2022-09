IndyCar-kampioen Álex Palou blijft na een lange soap volgend jaar toch bij Chip Ganassi Racing rijden. De Spanjaard, die een paar maanden geleden zowel door zijn huidige werkgever als door McLaren werd aangekondigd, heeft woensdag besloten om Chip Ganassi Racing trouw te blijven.

McLaren grijpt niet volledig naast de 25-jarige Palou. De autosportgigant heeft samen met Chip Ganassi Racing een constructie bedacht waarbij Palou onderdeel wordt van het Formule 1-testprogramma.

"Ik ven verheugd om te kunnen melden dat Chip Ganassi Racing en ik een akkoord hebben bereikt om ook volgend jaar in de nummer 10-auto te rijden", schrijft Palou op Twitter. "Ik ben ook dankbaar dat ik naast mijn IndyCar-verplichtingen in de Formule 1 mag gaan testen voor McLaren."

Palou werd in juli al aangekondigd door Chip Ganassi Racing als coureur voor volgend jaar, maar de rijder ontkende even later dat hij een contract bij het Amerikaanse team had getekend.

Enkele uren na het bericht van Chip Ganassi Racing maakte McLaren bekend dat Palou deel gaat uitmaken van zijn Formule 1-testprogramma, samen met IndyCar-coureurs Colton Herta en Pato O'Ward. Die overeenkomst gaat dus nog steeds door.

Palou, de IndyCar-kampioen van vorig jaar, eindigde zondag op de vijfde plaats in het kampioenschap. Rinus van Kalmthout, de enige Nederlander die uitkomt in de prestigieuze Amerikaanse raceklasse, besloot het seizoen op de twaalfde plek in de eindstand.