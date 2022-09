De NBA heeft Robert Sarver, de eigenaar van Phoenix Suns, voor een jaar geschorst en hem een boete van 10 miljoen dollar (10 miljoen euro) opgelegd na een onderzoek naar racisme en vrouwenhaat.

De Amerikaanse basketbalcompetitie meldde dat een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Sarver gedrag heeft vertoond dat in strijd was met "de normale werknormen, die zijn afgesproken in de regels van de competitie".

"Dit gedrag bevatte racistisch taalgebruik, ongelijke behandeling van vrouwelijke werknemers, seksueel getinte opmerkingen en gedrag, en hardvochtige behandeling van werknemers en in sommige gevallen pesten", zo luidt de verklaring.

Meer dan zeventig werknemers van Phoenix Suns hadden bij ESPN hun beklag gedaan over het giftige klimaat bij de club. Sarver ontkende alle beschuldigingen en zei een onafhankelijk onderzoek te verwelkomen. "Voor goed leiderschap is verantwoordelijkheid nodig", zei de eigenaar dinsdag in een reactie.

"Voor de Suns begint dat bij mij. Hoewel ik het met sommige zaken in het NBA-rapport niet eens ben, wil ik me verontschuldigingen voor woorden en daden die mijn werknemers hebben beledigd. Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wat ik heb gedaan."

Phoenix Suns stond in 2021 nog in de finale van de NBA, maar daarin bleek Milwaukee Bucks te sterk. In 1976 (tegen Boston Celtics) en 1993 (Chicago Bulls) ging de formatie uit Arizona ook ten onder in de finale.