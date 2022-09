Marc Márquez maakt komend weekend bij de Grand Prix van Aragón zijn rentree in de MotoGP. Volgens zijn team Repsol Honda is de zesvoudig wereldkampioen voldoende hersteld van een operatie aan zijn rechterarm en fit genoeg om te racen.

"Een grote glimlach, want ik doe dit weekend mee aan de Grand Prix in Aragón", zegt Márquez in een videoboodschap. "Na gesprekken met de artsen en mijn team hebben we besloten dat het voor mijn herstel het beste is om verder te gaan op de motor. Ik ga kilometers maken met het oog op volgend jaar. Dat ik dat kan doen tijdens de GP van Aragón, onder toeziend oog van de Spaanse fans, is geweldig."

De 29-jarige Márquez kwam eind mei bij de Grand Prix van Italië voor het laatst in actie in de koningsklasse van de motorsport. Na de race op Mugello koos de Spanjaard er opnieuw voor om zich aan zijn arm te laten opereren, waarna werd gedacht dat zijn MotoGP-seizoen voorbij was.

De ingreep was het gevolg van een zware crash in de zomer van 2020 op het Spaanse circuit van Jerez. Sindsdien onderging de Spanjaard vier operaties aan zijn bovenarm en twee bottransplantaties.

Nog geen vier maanden na zijn operatie staat Márquez voor zijn rentree. Hij testte de afgelopen dagen met succes op het circuit van Misano. Daarom vindt Repsol Honda het verantwoord om Márquez komend weekend weer in actie te laten komen.

Márquez stond dit seizoen nog niet op het podium. De Honda-kopman ontbrak tijdens de GP's in Indonesië en Argentinië vanwege dubbel zicht, maar volgens de doktoren kwam een ingreep in die periode te vroeg. De Spanjaard staat tiende in het klassement, op 48 punten van leider Fabio Quartararo.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de aankondiging van de rentree van Marc Márquez te bekijken.