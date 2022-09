Carlos Alcaraz heeft zondag de US Open-titel veroverd door in de finale in vier sets af te rekenen met Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6 (1) en 6-3). De negentienjarige Spanjaard is door zijn eindzege in New York ook de nieuwe nummer één van de wereld en dat als eerste tiener ooit.

Alcaraz lost als nummer één Daniil Medvedev af, die als titelverdediger in de vierde ronde werd uitgeschakeld deze US Open. De 23-jarige Ruud is de nieuwe nummer twee van de wereldranglijst.

De kersverse US Open-winnaar is als jongste nummer één ooit de opvolger van Lleyton Hewitt, die twintig jaar was toen hij in november 2001 de ranglijst aanvoerde. Alcaraz staat al jaren te boek als een supertalent en wordt gezien als de natuurlijke opvolger van zijn zeventien jaar oudere landgenoot Rafael Nadal, die eveneens negentien jaar oud was toen die in 2005 zijn eerste Grand Slam-titel pakte.

De afgelopen maanden steeg Alcaraz door toernooizeges in onder meer Miami, Barcelona, Madrid al naar de vierde plaats op de wereldranglijst, maar op de Grand Slam-toernooien kwam hij tot deze US Open niet verder dan de kwartfinales. In New York stoomde hij wel door tot de eindstrijd. Met Ruud als tegenstander begon hij zondag in het Arthur Ashe Stadium zelfs als favoriet aan de eindstrijd, al stond de Noor al eens in een Grand Slam-finale. Drie maanden geleden verloor hij op Roland Garros kansloos van Nadal.

Ook voor de 23-jarige Ruud gold dat hij bij winst in de US Open-finale de nieuwe nummer één zou zijn en zo was het een eindstrijd met een extra lading.

