Carlos Alcaraz heeft zondag de US Open-titel veroverd door in de finale in vier sets af te rekenen met Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6 (1) en 6-3). De negentienjarige Spanjaard is door zijn eindzege in New York ook de nieuwe nummer één van de wereld en dat als eerste tiener ooit.

Alcaraz lost als nummer één Daniil Medvedev af, die als titelverdediger in de vierde ronde werd uitgeschakeld deze US Open. De 23-jarige Ruud is de nieuwe nummer twee van de wereldranglijst.

De kersverse US Open-winnaar is als jongste nummer één ooit de opvolger van Lleyton Hewitt, die twintig jaar was toen hij in november 2001 de ranglijst aanvoerde. Alcaraz staat al jaren te boek als een supertalent en wordt gezien als de natuurlijke opvolger van zijn zeventien jaar oudere landgenoot Rafael Nadal, die eveneens negentien jaar oud was toen die in 2005 zijn eerste Grand Slam-titel pakte.

De afgelopen maanden steeg Alcaraz door toernooizeges in onder meer Miami, Barcelona, Madrid al naar de vierde plaats op de wereldranglijst, maar op de Grand Slam-toernooien kwam hij tot deze US Open niet verder dan de kwartfinales. In New York stoomde hij wel door tot de eindstrijd. Met Ruud als tegenstander begon hij zondag in het Arthur Ashe Stadium zelfs als favoriet aan de eindstrijd, al stond de Noor al eens in een Grand Slam-finale. Drie maanden geleden verloor hij op Roland Garros kansloos van Nadal.

De nieuwe top 5 van de ATP-ranking 1. Carlos Alcaraz (Spanje) - 6.740 punten

2. Casper Ruud (Noorwegen) - 5.850 punten

3. Rafael Nadal (Spanje) - 5.810 punten

4. Daniil Medvedev (Rusland) - 5.065 punten

5. Alexander Zverev (Duitsland) - 5.040 punten

Ruud kon ook nummer één worden

Ook voor de 23-jarige Ruud gold dat hij bij winst in de US Open-finale de nieuwe nummer één zou zijn en zo was het een eindstrijd met extra lading. Het was Alcaraz die met aanvallend spel het initiatief nam in de eerste set. Na breakkansen aan beide kanten in de eerste twee games, sloeg Alcaraz in de derde game wel toe.

Hij brak Ruud en die break was voldoende om de eerste set binnen te slepen (6-4). De Spanjaard schuwde daarbij niet naar het net te komen als hij dat nodig achtte.

In de tweede set was Alcaraz minder dominant op eigen service. Vooral op zijn tweede opslag pakte hij weinig punten en in de rally's was Ruud ook beter. De runner-up van Roland Garros brak Alcaraz en kwam op 4-2, terwijl de frustratie bij de tiener zichtbaar werd. Het werd zelfs een dubbele break (6-2).

Het Arthur Ashe Stadium was uiteraard uitverkocht voor de finale. Foto: Getty Images

Alcaraz valt vol ongeloof op het hardcourt

In de derde set toonde Alcaraz veerkracht door een 2-0-voorsprong te nemen, maar Ruud kwam terug tot 2-2. Op 6-5 waren er zelfs twee setpunten voor de Noor, maar Alcaraz dwong alsnog een tiebreak af. In die tiebreak maakte Ruud fout na fout (7-1), waarna Alcaraz nog een set nodig had voor de titel.

De opgeleefde Alcaraz brak in de vierde set op 3-2 zijn opponent en was ineens dicht bij zijn eerste Grand Slam-titel. Na drie marathonpartijen op rij die hij pas won in de vijfde set kreeg hij tegen Ruud op 5-3 in de vierde set zijn eerste twee matchpoints.

Na drie uur en 20 minuten was het op het tweede matchpoint met een ace raak. Vol ongeloof liet Alcaraz zich vallen op het Amerikaanse hardcourt, waarna hij zich blij en dankbaar toonde met de beker én de nummer 1-positie.