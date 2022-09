Tom Brady begint zondag aan zijn 23e NFL-seizoen. De Americanfootballlegende is 45, maar hoort nog steeds tot de beste spelers in de populairste competitie van de Verenigde Staten. Kunnen sporters tegenwoordig tot op steeds hogere leeftijd goed blijven presteren?

Toen Brady zijn NFL-debuut maakte, was Bill Clinton de Amerikaanse president, stond Who Let the Dogs Out van Baha Men in de top van de hitlijsten en was Charlie's Angels de populairste film in de bioscoop.

22 jaar en zeven Super Bowl-zeges later speelt Brady nog steeds in de NFL. De quarterback van Tampa Bay Buccaneers is de oudste speler in de Americanfootballcompetitie, maar hij werd vorige maand door zijn collega's ook gekozen als de beste speler.

Afgelopen februari leek er een einde te komen aan de iconische carrière van Brady. Maar anderhalve maand nadat hij zijn afscheid had aangekondigd, liet hij weten toch nog niet te willen stoppen. Met de Buccaneers begint de Amerikaan in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) aan het nieuwe NFL-seizoen met een uitwedstrijd tegen Dallas Cowboys.

Ondanks de in sporttermen bejaarde leeftijd van de belangrijkste speler van de ploeg uit Tampa Bay, zijn de verwachtingen voor de Buccaneers hooggespannen. Bij de bookmakers is de Super Bowl-winnaar van 2003 en 2021 na Buffalo Bills de grootste favoriet voor de titel.

"Ik heb het gevoel dat er nog wat in de tank zit", zei Brady deze week in zijn podcast Let's Go!. "Het vuur brandt nog steeds, dus ik wil nog een keer proberen om een geweldig seizoen te hebben."

Slimmere trainingsmethodes zorgen voor oudere sporters

Een topsporter gaat fysiek onherroepelijk achteruit als hij de dertig is gepasseerd, ook Brady. Het lichaam krijgt boven die leeftijdsgrens meer moeite met herstellen en verliest kracht. "Je prestatieoptimum ligt tussen de twintig en dertig jaar", zegt sportarts, trainer en inspanningsfysioloog Guido Vroemen in gesprek met NU.nl. "Daarna wordt het fysiek allemaal minder. Maar als je goed blijft trainen, gaat die achteruitgang niet zo snel."

De kennis van trainers en inspanningsfysiologen is deze eeuw flink vooruitgegaan, waardoor de fysieke neergang van 'oude' topsporters steeds beter kan worden afgeremd. "De trainingsmethodes zijn slimmer geworden", legt Vroemen uit. "We weten inmiddels dat trainingen met een hogere intensiteit en een langere hersteltijd meer effect hebben. Bovendien is de rol van krachttraining veel groter geworden."

Daarnaast hebben allerlei technologische hulpmiddelen ervoor gezorgd dat de fysieke staat van sporters veel nauwkeuriger gevolgd kan worden. Vroemen kan bij de sporters die hij traint door zogenaamde wearables (bijvoorbeeld een draagbare vermogensmeter) heel precies zien wat de effecten van een training zijn. En vooral ook of er misschien meer rust nodig is.

"Door meer en beter te monitoren, kan ik bepaalde alarmsignalen veel eerder ontdekken", zegt Vroemen. "En vervolgens eerder ingrijpen door de sporter gas terug te laten nemen. Dat helpt heel erg, juist ook bij oudere sporters."

Tom Brady Geboren: 3 augustus 1977

Clubs: New England Patriots (2000-2019), Tampa Bay Buccaneers (2019-heden)

Super Bowl-zeges: 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019, 2020

Meest Waardevolle Speler van NFL: 2007, 2010, 2017

Ervaren sporters hebben ook een voordeel

Naast Brady bewijzen grote namen als tennisster Serena Williams, voetballers Zlatan Ibrahimovic en Gianluigi Buffon en wielrenner Alejandro Valverde dat sporters na hun veertigste nog kunnen presteren. "Ik kan me voorstellen dat het steeds vaker zal voorkomen dat oudere atleten, van boven de 35 of zelfs 40 jaar, aan de top blijven", zegt Vroemen. "Door de slimmere trainingsmethodes zullen ze een goed niveau kunnen behouden en daardoor gemotiveerd blijven om door te gaan."

Vanzelfsprekend verschilt het per sport flink of eind dertigers en veertigers nog kunnen uitblinken. Bij duursporten (bijvoorbeeld wielrennen) en explosieve sporten (bijvoorbeeld de 100 meter atletiek) is de fysieke component zo belangrijk, dat het heel lastig is om de negatieve effecten van het ouder worden te neutraliseren.

In teamsporten als American football is conditie iets minder van belang en spelen techniek en tactiek een grote rol. En op tactisch inzicht heeft ervaring juist een positief effect. "Iemand als Brady moet natuurlijk een bepaalde basisconditie hebben om mee te kunnen doen op het hoogste niveau. Daarvoor moet hij hard trainen", zegt Vroemen. "Maar op het gebied van tactisch inzicht en beslissingen nemen heeft hij zo'n grote voorsprong op jongere footballers, dat hij conditioneel best een beetje minder kan zijn."

In 2017, vlak nadat hij op 39-jarige leeftijd voor de vijfde keer de Super Bowl had gewonnen, legde Brady in een interview met Sports Illustrated al uit waarom zijn leeftijd een voordeel is. "Verdedigers kunnen me niet meer verrassen. Want ik heb alles al gezien. Er was een tijd dat quarterback spelen heel lastig voor me was, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Door mijn ervaring is het niet meer zo moeilijk als het vroeger was. Ik weet nu precies wat ik moet doen, dus ik wil niet stoppen."