Maurizio Buscaglia is na drie jaar ontslagen als bondscoach van de Nederlandse basketballers. De Italiaan moet vertrekken na het teleurstellend verlopen EK.

De Nederlandse basketbalbond (NBB) meldt in een verklaring dat de samenwerking met Buscaglia "in goed overleg" is beëindigd. Hij werd in 2019 aangesteld als opvolger van Toon van Helfteren.

Onder de leiding van Buscaglia plaatsten de basketballers zich voor de tweede keer in 35 jaar voor het EK. De zeldzame deelname van de 'Orange Lions' aan de Europese titelstrijd liep deze maand uit op een grote teleurstelling.

Nederland verloor op het EK alle groepswedstrijden. Tsjechië (80-88), Servië (76-100), Israël (67-74), Polen (69-75) en Finland (67-88) waren allemaal te sterk voor de ploeg van Buscaglia, die zich daardoor niet voor de tweede ronde wist te plaatsen.

Het is nog niet bekend wie Buscaglia gaat opvolgen. De basketbalbond zal eerst een interim-bondscoach aanstellen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. In de tussentijd wordt er een profielschets van de ideale bondscoach gemaakt.